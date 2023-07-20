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Lost Echo (Встроенный кэш)

Lost Echo 8.2

Встроенный кэш

Таинственное исчезновение и путешествие в поисках ответов
5
0
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Версия:
8.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
KickBack
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 431 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 642
Скриншоты
Описание

Lost Echo - это захватывающий квест, который обязательно понравится любителям запутанных и загадочных сюжетных историй. Этот игровой проект умело сочетает элементы детектива, научной фантастики и философских размышлений, чтобы погрузить вас в захватывающий и загадочный мир.


В игре вы сыграете роль главного героя, которому предстоит столкнуться с таинственным исчезновением девушки, которую он знал. Все его знакомые утверждают, что она никогда не существовала, и главный герой начинает собственное расследование, чтобы найти правду. Но по мере того, как он продвигается в своем поиске, он оказывается втянутым в мир, где реальность и фантазия переплетаются, и ему предстоит столкнуться с загадочными личностями, имеющими свои собственные планы и тайны.


Lost Echo предлагает игрокам не только захватывающий сюжет и загадки, но и красивую графику, которая делает игровой мир еще более привлекательным и зрелищным. Вы будете исследовать различные локации, общаться с персонажами, собирать подсказки и разгадывать головоломки, чтобы раскрыть тайны и найти истину.


Информация о модах

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 Теги темы: Встроенный кэш

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Отзывы о Lost Echo (Встроенный кэш)


Комментарии (1)
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Хелло
Хелло 5 января 2025 14:02
Приклольно
0
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