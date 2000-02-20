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STAR WARS™: KOTOR II

STAR WARS™: KOTOR II 2.0.2

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Версия:
2.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Aspyr Media, Inc.
Категория:
Приключения / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 3.5 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
32 310
Скриншоты
Описание

STAR WARS: Knights of the Old Republic II, также известная как KOTOR II, представляет собой увлекательную ролевую игру, развернутую в популярной вселенной "Звездных войн". Действие игры разворачивается за тысячи лет до событий, описанных в оригинальной трилогии фильмов "Звездные войны". В этот период галактика охвачена хаосом, войнами и злодеями, а судьба всей вселенной находится на грани разрушения.


Игроку предстоит взять на себя роль воина, попавшего в этот мрачный и хаотический мир. Ваш персонаж потерял память и не знает, кто он и какие были его прошлые дела. Эта амнезия становится отправной точкой для увлекательного путешествия, во время которого вы будете исследовать галактику, встречать разнообразных персонажей и принимать ключевые решения, влияющие на ход сюжета. Одной из ключевых особенностей KOTOR II является моральная система, которая позволяет игроку выбирать свой путь – светлый или темный. Ваши решения и действия будут влиять на вашего персонажа и окружающий мир. В зависимости от выборов игрока, развитие персонажа и конечное развитие сюжета будут разными.


Графика и атмосфера игры полностью соответствуют вселенной "Звездных войн". Высококачественные видео и звуковое сопровождение создают невероятно атмосферное погружение в мир вселенной "Звездных войн".


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Встроенный кэш

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