Описание

STAR WARS: Knights of the Old Republic II, также известная как KOTOR II, представляет собой увлекательную ролевую игру, развернутую в популярной вселенной "Звездных войн". Действие игры разворачивается за тысячи лет до событий, описанных в оригинальной трилогии фильмов "Звездные войны". В этот период галактика охвачена хаосом, войнами и злодеями, а судьба всей вселенной находится на грани разрушения.





Игроку предстоит взять на себя роль воина, попавшего в этот мрачный и хаотический мир. Ваш персонаж потерял память и не знает, кто он и какие были его прошлые дела. Эта амнезия становится отправной точкой для увлекательного путешествия, во время которого вы будете исследовать галактику, встречать разнообразных персонажей и принимать ключевые решения, влияющие на ход сюжета. Одной из ключевых особенностей KOTOR II является моральная система, которая позволяет игроку выбирать свой путь – светлый или темный. Ваши решения и действия будут влиять на вашего персонажа и окружающий мир. В зависимости от выборов игрока, развитие персонажа и конечное развитие сюжета будут разными.





Графика и атмосфера игры полностью соответствуют вселенной "Звездных войн". Высококачественные видео и звуковое сопровождение создают невероятно атмосферное погружение в мир вселенной "Звездных войн".