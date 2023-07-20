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Chicken Police – Paint it RED! (Встроенный кэш)

Chicken Police – Paint it RED! 1.0.6

Встроенный кэш
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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 8.0 и выше
Разработчик:
HandyGames
Категория:
Приключения / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 093
Скриншоты
Описание

Chicken Police - это игра, которая предлагает игрокам увлекательную сюжетную линию с множеством захватывающих деталей. Она выполнена в классическом стиле и характеризуется уникальными персонажами и разнообразными локациями.


Игра содержит множество персонажей, каждый из которых имеет свою собственную уникальную форму и личность. Благодаря этому игроки могут погрузиться в разнообразный и насыщенный игровой мир. Озвучка персонажей профессионально выполнена, что придает игре реалистичность и помогает создать увлекательный опыт для игроков.


Игра предоставляет информацию и подсказки, не перегружая игроков лишней информацией, и при этом развивает сильный сюжет и насыщенные идеи. Благодаря этим факторам, Chicken Police занимает заслуженное место в жанре детективных игр и предлагает игрокам захватывающее исследование преступлений.



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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Chicken Police – Paint it RED! (Встроенный кэш) v1.0.6 MOD APK

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Скачать Chicken Police – Paint it RED! (Встроенный кэш) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

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