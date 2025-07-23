Мусорный магнат: симулятор (Мод. Много золота) v0.9.13
Мусорный магнат: айдл кликер - В этой игре вам предстоит стать самым настоящим мусорным магнатом. Довольно простая и увлекательная игра в аркадном стиле. Находите разнообразный мусор и старайтесь продать его максимально дорого. Вам достаточно кликать по экрану и получить свои первые кубы мусора, кликайте как можно быстрее чтобы получить ещё больше мусора, только так можно достигнуть небывалых высот!
Со временем вы сможете открывать новые уровни и инструменты. Если вам наскучит этот обычный игровой процесс, вы сможете сыграть в мини игры, гонки, Шахты и другие. Они помогут вам развеется и получать удовольствие от игры.
- Неограниченное количество бриллиантов
- VIP разблокирован
(Обновите компрессор, чтобы активировать мод)
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.