Описание

Мусорный магнат: айдл кликер - В этой игре вам предстоит стать самым настоящим мусорным магнатом. Довольно простая и увлекательная игра в аркадном стиле. Находите разнообразный мусор и старайтесь продать его максимально дорого. Вам достаточно кликать по экрану и получить свои первые кубы мусора, кликайте как можно быстрее чтобы получить ещё больше мусора, только так можно достигнуть небывалых высот!





Со временем вы сможете открывать новые уровни и инструменты. Если вам наскучит этот обычный игровой процесс, вы сможете сыграть в мини игры, гонки, Шахты и другие. Они помогут вам развеется и получать удовольствие от игры.