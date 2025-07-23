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Мусорный магнат: симулятор (Мод. Много золота)

Мусорный магнат: симулятор (Мод. Много золота) v0.9.13

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Версия:
0.9.13
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AlexPlay LLC
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 12:29
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 112 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
10 052
Описание

Мусорный магнат: айдл кликер - В этой игре вам предстоит стать самым настоящим мусорным магнатом. Довольно простая и увлекательная игра в аркадном стиле. Находите разнообразный мусор и старайтесь продать его максимально дорого. Вам достаточно кликать по экрану и получить свои первые кубы мусора, кликайте как можно быстрее чтобы получить ещё больше мусора, только так можно достигнуть небывалых высот!


Со временем вы сможете открывать новые уровни и инструменты. Если вам наскучит этот обычный игровой процесс, вы сможете сыграть в мини игры, гонки, Шахты и другие. Они помогут вам развеется и получать удовольствие от игры.


Информация о модах
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • VIP разблокирован

(Обновите компрессор, чтобы активировать мод)


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 Теги темы: Экономические, Много денег

Скачать Мусорный магнат: симулятор (Мод. Много золота) v0.9.13 MOD APK

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Скачать Мусорный магнат: симулятор (Мод. Много золота) 112 Мб Ссылка 2 112 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Мусорный магнат: симулятор (Мод. Много золота)


Комментарии (1)
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Well
Well 27 августа 2022 23:30
Мод не соответствует описанию
0
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