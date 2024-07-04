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Mergical (Мод, Много денег)

Mergical (Мод, Много денег) 1.2.161

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Версия:
1.2.161
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Betta Games
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 778 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 066

Игры с красивой и качественной графикой могут создать неповторимый опыт для игроков, погружая их в удивительные виртуальные миры и мотивируя продолжать прохождение уровней. Графика часто является ключевым фактором, который влияет на решение игроков о том, стоит ли попробовать данную игру или нет. В этом контексте Mergical – это игра, которая может предложить игрокам красивый и увлекательный мир. Mergical - это захватывающая игра с увлекательной миссией исследования новых земель и придания им процветания. Она отличается тем, что может стабильно работать на системах средней конфигурации, что делает ее доступной для большого числа игроков.


Тот факт, что Mergical уже собрала более 1 миллиона установок, свидетельствует о ее успехе. Игроки оценили положительные отзывы и продолжают наслаждаться игрой. Издатель продолжает развивать и улучшать игру, выпуская обновления, которые предлагают игрокам новые и захватывающие возможности. Таким образом, Mergical продолжает привлекать игроков и предоставлять им возможность исследовать увлекательные игровые миры.



Скриншоты

Информация о модах
  • Деньги увеличиваются с расходами
  • Бесконечные деньги
 Теги темы: Много денег

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Скачать Mergical (Мод, Много денег) 778 Мб Ссылка 2 778 Мб

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