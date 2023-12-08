SkyRail - симулятор поезда СНГ (Мод, Unlocked) 9.0.1.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SkyTechDev
Версия:
9.0.1.4
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 20:44
Возраст:
Требуется места:
≈ 520 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
43
Комментарии:
2
Просмотров:
11 707
SkyRail - симулятор поезда СНГ - структурный симулятор поезда в воксельной графике, движущегося по железным дорогам, протянувшимся по территории СНГ. При этом проект не останавливает геймеров в своих возможностях. Имеется не только управление локомотивом, но и возможность свободного передвижения по вагонам, хождение по железной дороге в любой точке, вблизи рельсов и прилегающих к ним.
Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям! SkyRail позволяет вам погрузиться в то, каково это быть машинистом поезда во время одной из ваших самых сложных миссий: патрулирование огромной территории России. Вас ждет огромное пространство с труднопроходимой местностью.
Информация о модах
- Денежные вливания
Информация: Прочтите инструкцию по меню.
Скачать SkyRail - симулятор поезда СНГ (Мод, Unlocked) 9.0.1.4 взлом
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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