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SkyRail - симулятор поезда СНГ (Мод, Unlocked)

SkyRail - симулятор поезда СНГ (Мод, Unlocked) 9.0.1.4

43
15
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SkyTechDev
Версия:
9.0.1.4
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 520 Мб
id приложения:
com.skytech.rail_simulator
Русский язык:
Есть
Лайков:
43
Комментарии:
2
Просмотров:
11 707

SkyRail - симулятор поезда СНГ - структурный симулятор поезда в воксельной графике, движущегося по железным дорогам, протянувшимся по территории СНГ. При этом проект не останавливает геймеров в своих возможностях. Имеется не только управление локомотивом, но и возможность свободного передвижения по вагонам, хождение по железной дороге в любой точке, вблизи рельсов и прилегающих к ним.


Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям! SkyRail позволяет вам погрузиться в то, каково это быть машинистом поезда во время одной из ваших самых сложных миссий: патрулирование огромной территории России. Вас ждет огромное пространство с труднопроходимой местностью.


Скриншоты

Информация о модах
  • Денежные вливания

Информация: Прочтите инструкцию по меню.

 Теги темы: Unlocked

Скачать SkyRail - симулятор поезда СНГ (Мод, Unlocked) 9.0.1.4 взлом

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Скачать SkyRail - симулятор поезда СНГ (Мод, Unlocked) 520 Мб Ссылка 2 520 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о SkyRail - симулятор поезда СНГ (Мод, Unlocked)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 6 марта 2023 00:39
Антон, Здравствуйте, не знаем :(
+4
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Антон
Антон 5 марта 2023 17:21
Почему кнопка старта и редактора поездов не работают?
+6
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