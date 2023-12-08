SkyRail - симулятор поезда СНГ - структурный симулятор поезда в воксельной графике, движущегося по железным дорогам, протянувшимся по территории СНГ. При этом проект не останавливает геймеров в своих возможностях. Имеется не только управление локомотивом, но и возможность свободного передвижения по вагонам, хождение по железной дороге в любой точке, вблизи рельсов и прилегающих к ним.





Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям! SkyRail позволяет вам погрузиться в то, каково это быть машинистом поезда во время одной из ваших самых сложных миссий: патрулирование огромной территории России. Вас ждет огромное пространство с труднопроходимой местностью.