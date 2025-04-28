Garden Affairs (Мод, Много денег) 2.7300.4241957
Garden Affairs (Полная версия) - Восстановите прекрасный сад и роскошный особняк в Садовых делах!
Наслаждайтесь часами увлекательного решения головоломок и головоломок, чтобы исследовать пышный, красиво нарисованный мир со скрытыми историями и сюрпризами. Станьте мастером-садовником с помощью нашего реалистичного симулятора сада, который можно настроить в соответствии с вашим личным стилем!
Игра очень красочная и наполнена цветами, которые заставят вас хотеть вернуться и наверстать упущенное. Встретьтесь с множеством неожиданных персонажей, решайте головоломки, открывайте двери и узнайте множество тайн, которые скрывает особняк.
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- Неограниченное количество монет
- Неограниченное количество звезд
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.