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Garden Affairs (Мод, Много денег)

Garden Affairs (Мод, Много денег) 2.7300.4241957

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Версия:
2.7300.4241957
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Judian Technology International Pte. Ltd.
Категория:
Без интернета / На русском / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 17:40
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 320 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12 814
Скриншоты
Описание

Garden Affairs (Полная версия) - Восстановите прекрасный сад и роскошный особняк в Садовых делах!


Наслаждайтесь часами увлекательного решения головоломок и головоломок, чтобы исследовать пышный, красиво нарисованный мир со скрытыми историями и сюрпризами. Станьте мастером-садовником с помощью нашего реалистичного симулятора сада, который можно настроить в соответствии с вашим личным стилем!


Игра очень красочная и наполнена цветами, которые заставят вас хотеть вернуться и наверстать упущенное. Встретьтесь с множеством неожиданных персонажей, решайте головоломки, открывайте двери и узнайте множество тайн, которые скрывает особняк.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество звезд
  • Множитель уровня
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 Теги темы: Много денег

Скачать Garden Affairs (Мод, Много денег) v2.7300.4241957 MOD APK

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Скачать Garden Affairs (Мод, Много денег) 320 Мб Ссылка 2 320 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Garden Affairs (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Рита
Рита 19 февраля 2024 00:59
Скажите пожалуйста, что нужно делать в этом моде игры, чтобы уровни продвигались, а не стояли на одном месте?
0
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Рита
Рита 17 февраля 2024 01:37
Эта игра с модом у меня стоит на одном уровне на 1 и дальше не продвигается
0
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