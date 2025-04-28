Описание

Garden Affairs (Полная версия) - Восстановите прекрасный сад и роскошный особняк в Садовых делах!





Наслаждайтесь часами увлекательного решения головоломок и головоломок, чтобы исследовать пышный, красиво нарисованный мир со скрытыми историями и сюрпризами. Станьте мастером-садовником с помощью нашего реалистичного симулятора сада, который можно настроить в соответствии с вашим личным стилем!





Игра очень красочная и наполнена цветами, которые заставят вас хотеть вернуться и наверстать упущенное. Встретьтесь с множеством неожиданных персонажей, решайте головоломки, открывайте двери и узнайте множество тайн, которые скрывает особняк.