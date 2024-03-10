Lulu Frog Flower Garden — это забавная игра-симулятор, которая звучит так, как будто она была сделана в том же духе, что и «коттедж-кор» и «гоблин-кор». В этой игре вы сможете украсить оранжерею лягушками, экзотическими растениями и уникальными цветами. Выполняйте миссии и получайте единственные в своем роде награды для вашего дома. Обеспечьте своим лягушкам приятную обстановку, украсив теплицу милыми вещами:





Теплица – идеальная среда для выращивания экзотических растений. Больше цветов в вашей теплице соответствует большему гербарному альбому, где можно найти информацию по уходу за растениями. Лягушка Барт любит отдыхать в оранжерее. Если вам нужны здоровые растения, за ними нужно ухаживать. Очаровательная оранжерея — идеальное место, чтобы узнать о растениях и полюбоваться цветущими цветами. Уход за цветами похож на уход за миниатюрным питомцем тамагочи. Если вы хорошо к ним относитесь, они могут вознаградить вас чем-нибудь крошечным. Не забывать поливать растения необходимо для поддержания здоровой тепличной среды.