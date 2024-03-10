android-1.ru / Игры / На русском / Домашний Сад Лулу (Мод, Много денег)
Домашний Сад Лулу (Мод, Много денег)

Домашний Сад Лулу (Мод, Много денег) 2.205

8
6
Скачать (118 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
ALTenia
Версия:
2.205
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 118 Мб
id приложения:
com.ALTenia.HomeGardenLulu
Русский язык:
Есть
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
7 997

Lulu Frog Flower Garden — это забавная игра-симулятор, которая звучит так, как будто она была сделана в том же духе, что и «коттедж-кор» и «гоблин-кор». В этой игре вы сможете украсить оранжерею лягушками, экзотическими растениями и уникальными цветами. Выполняйте миссии и получайте единственные в своем роде награды для вашего дома. Обеспечьте своим лягушкам приятную обстановку, украсив теплицу милыми вещами:


Теплица – идеальная среда для выращивания экзотических растений. Больше цветов в вашей теплице соответствует большему гербарному альбому, где можно найти информацию по уходу за растениями. Лягушка Барт любит отдыхать в оранжерее. Если вам нужны здоровые растения, за ними нужно ухаживать. Очаровательная оранжерея — идеальное место, чтобы узнать о растениях и полюбоваться цветущими цветами. Уход за цветами похож на уход за миниатюрным питомцем тамагочи. Если вы хорошо к ним относитесь, они могут вознаградить вас чем-нибудь крошечным. Не забывать поливать растения необходимо для поддержания здоровой тепличной среды.


Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги

 Теги темы: Много денег

Скачать Домашний Сад Лулу (Мод, Много денег) 2.205 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Домашний Сад Лулу (Мод, Много денег)
118 Мб
Ссылка 2
118 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Лига Рима：Стратегическая война (Мод, Много денег)
Лига Рима：Стратегическая война (Мод, Много денег)
Версия: 126
Bendy and the Ink Machine (Встроенный кэш)
Bendy and the Ink Machine (Встроенный кэш)
Версия: 1.0.830
Furious Crossy (Мод, Много денег)
Furious Crossy (Мод, Много денег)
Версия: 1.7.9
Crime Coast HD: Mob vs Mafia (Мод, Режим бога)
Crime Coast HD: Mob vs Mafia (Мод, Режим бога)
Версия: 333
Городской рай: симулятор строи (Мод, Много денег)
Городской рай: симулятор строи (Мод, Много денег)
Версия: 2.6.1
Клепторожки (Мод, Много алмазов)
Клепторожки (Мод, Много алмазов)
Версия: 1.1.5
Drake n Trap (Мод, Тупые боты)
Drake n Trap (Мод, Тупые боты)
Версия: 1.0.24
Royal Coloring: Toon Match 3 (Мод, Много алмазов)
Royal Coloring: Toon Match 3 (Мод, Много алмазов)
Версия: 3.0

Отзывы о Домашний Сад Лулу (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив