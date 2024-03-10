Версия:
1.6.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Обновлено:
Вчера, 21:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 556
Описание
The Code Name: Romance Story Game — шедевр нового поколения. Это не просто обычная отомэ игра с просто романтическим сюжетом, но и довольно внятный сюжет. Любителям романтических игр понравится обилие текста, отличная графика и оригинальная музыка.
Выберите своего мальчика и примите трудное решение — выбрать его на всю оставшуюся жизнь. The Code Name: Romance Story Game предлагает часы развлечений и не даст вам спать по ночам, пытаясь понять, с кем вы должны быть до конца. Погрузитесь в эту оригинальную историю любви с неожиданным поворотом!
Информация о модах
МОД МЕНЮ
Бесплатные премиум-выборы
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Скачать Code Name : Romance Story Game (Мод, Премиум выборы) v1.6.2 MOD APK
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