Описание

The Code Name: Romance Story Game — шедевр нового поколения. Это не просто обычная отомэ игра с просто романтическим сюжетом, но и довольно внятный сюжет. Любителям романтических игр понравится обилие текста, отличная графика и оригинальная музыка.





Выберите своего мальчика и примите трудное решение — выбрать его на всю оставшуюся жизнь. The Code Name: Romance Story Game предлагает часы развлечений и не даст вам спать по ночам, пытаясь понять, с кем вы должны быть до конца. Погрузитесь в эту оригинальную историю любви с неожиданным поворотом!