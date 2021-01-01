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Idle Cave Miner (Мод, Много ресурсов)

Idle Cave Miner (Мод, Много ресурсов) 1.11.0.3

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Версия:
1.11.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Cold Hours
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 291

Игра Idle Cave Miner позволяет пользователям добывать драгоценные камни, создавать объекты и работать вместе над добычей полезных ископаемых.


Нажмите, чтобы добывать драгоценные металлы, которые легко снести и сложно восстановить, например золото, алмазы и другие ценности. Добыча этого типа шахты требует много постукивания. В этой простой игре вы можете создавать товары, добывать драгоценные камни и одновременно собирать команду майнеров. Вы будете использовать нажатие, чтобы добывать золото, алмазы и некоторые другие ресурсы в шахте, которая не имеет выхода и может быть разрушена. Соберите своих шахтеров и посмотрите, сможете ли вы копать как можно глубже. При разработке стратегии эффективного сотрудничества важно использовать знания и опыт каждого майнера.




Скриншоты

Информация о модах

  • Неограниченное золото
  • Неограниченное количество душ
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Все купленные IAP

Скачать Idle Cave Miner (Мод, Много ресурсов) 1.11.0.3 взлом

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Скачать Idle Cave Miner (Мод, Много ресурсов) 45 Мб Ссылка 2 45 Мб

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