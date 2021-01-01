Игра Idle Cave Miner позволяет пользователям добывать драгоценные камни, создавать объекты и работать вместе над добычей полезных ископаемых.





Нажмите, чтобы добывать драгоценные металлы, которые легко снести и сложно восстановить, например золото, алмазы и другие ценности. Добыча этого типа шахты требует много постукивания. В этой простой игре вы можете создавать товары, добывать драгоценные камни и одновременно собирать команду майнеров. Вы будете использовать нажатие, чтобы добывать золото, алмазы и некоторые другие ресурсы в шахте, которая не имеет выхода и может быть разрушена. Соберите своих шахтеров и посмотрите, сможете ли вы копать как можно глубже. При разработке стратегии эффективного сотрудничества важно использовать знания и опыт каждого майнера.







