Описание

Hitman GO — уникальная пошаговая стратегическая игра, в которой вы воплощаете в жизнь роль знаменитого агента 47. Каждый уровень игры представляет собой миниатюрное диорамное поле, по которому ваш персонаж перемещается, как фигура на шахматной доске. Игра требует тщательного планирования и стратегического мышления, поскольку вы должны не только достичь своей цели, но и оставаться незамеченным.





Ваш инструментарий включает в себя разнообразие тактических элементов и уникальных способностей, таких как маскировка и отвлекающие маневры, которые помогут обойти или обезвредить противников. Особенное внимание стоит уделить использованию снайперских винтовок для удаленного устранения целей, а также знаменитым пистолетам Silverballer для ближнего боя.





Hitman GO предлагает глубокий тактический геймплей с множеством способов решения каждой задачи, отражая эстетику и хитрость основной серии игр Hitman. Здесь важно каждое движение и каждое решение, что делает игру захватывающим вызовом для всех любителей стратегий и тактических головоломок.