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Hitman GO (Мод, Много подсказок)

Hitman GO (Мод, Много подсказок) 1.16.7

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Версия:
1.16.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SQUARE ENIX LTD
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:14
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 158
Скриншоты
Описание

Hitman GO — уникальная пошаговая стратегическая игра, в которой вы воплощаете в жизнь роль знаменитого агента 47. Каждый уровень игры представляет собой миниатюрное диорамное поле, по которому ваш персонаж перемещается, как фигура на шахматной доске. Игра требует тщательного планирования и стратегического мышления, поскольку вы должны не только достичь своей цели, но и оставаться незамеченным.


Ваш инструментарий включает в себя разнообразие тактических элементов и уникальных способностей, таких как маскировка и отвлекающие маневры, которые помогут обойти или обезвредить противников. Особенное внимание стоит уделить использованию снайперских винтовок для удаленного устранения целей, а также знаменитым пистолетам Silverballer для ближнего боя.


Hitman GO предлагает глубокий тактический геймплей с множеством способов решения каждой задачи, отражая эстетику и хитрость основной серии игр Hitman. Здесь важно каждое движение и каждое решение, что делает игру захватывающим вызовом для всех любителей стратегий и тактических головоломок.


Информация о модах

Неограниченные подсказки

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Hitman GO (Мод, Много подсказок) v1.16.7 MOD APK

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Скачать Hitman GO (Мод, Много подсказок) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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