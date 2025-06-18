Hitman GO (Мод, Много подсказок) 1.16.7
Hitman GO — уникальная пошаговая стратегическая игра, в которой вы воплощаете в жизнь роль знаменитого агента 47. Каждый уровень игры представляет собой миниатюрное диорамное поле, по которому ваш персонаж перемещается, как фигура на шахматной доске. Игра требует тщательного планирования и стратегического мышления, поскольку вы должны не только достичь своей цели, но и оставаться незамеченным.
Ваш инструментарий включает в себя разнообразие тактических элементов и уникальных способностей, таких как маскировка и отвлекающие маневры, которые помогут обойти или обезвредить противников. Особенное внимание стоит уделить использованию снайперских винтовок для удаленного устранения целей, а также знаменитым пистолетам Silverballer для ближнего боя.
Hitman GO предлагает глубокий тактический геймплей с множеством способов решения каждой задачи, отражая эстетику и хитрость основной серии игр Hitman. Здесь важно каждое движение и каждое решение, что делает игру захватывающим вызовом для всех любителей стратегий и тактических головоломок.
Неограниченные подсказки
Скачать Hitman GO (Мод, Много подсказок) v1.16.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.