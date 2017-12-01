Chess Universe — идеальный способ научиться играть в шахматы и усовершенствовать свои навыки. Без необходимости в Интернете, вы можете играть с друзьями или в одиночку. Исследуйте новый шахматный мир с творческими задачами, головоломками и турнирными столами, разработанными специально для Chess Universe.
Поднимите свою игру на новый уровень и станьте мастером шахмат! Наслаждайтесь уникальным опытом, играя против других в сети, соревнуясь в турнирах и используя творческих персонажей, чтобы оттачивать свои навыки. Похвастайтесь своими достижениями, открывая награды по мере того, как вы поднимаетесь вверх по турнирным таблицам.
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Скачать шахматы онлайн: Chess Universe (Мод, Без рекламы) v1.23.0 MOD APK
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