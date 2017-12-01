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шахматы онлайн: Chess Universe (Мод, Без рекламы)

шахматы онлайн: Chess Universe 1.23.0

Без рекламы
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Версия:
1.23.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tilting Point
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 319
Скриншоты
Описание

Chess Universe — идеальный способ научиться играть в шахматы и усовершенствовать свои навыки. Без необходимости в Интернете, вы можете играть с друзьями или в одиночку. Исследуйте новый шахматный мир с творческими задачами, головоломками и турнирными столами, разработанными специально для Chess Universe.


Поднимите свою игру на новый уровень и станьте мастером шахмат! Наслаждайтесь уникальным опытом, играя против других в сети, соревнуясь в турнирах и используя творческих персонажей, чтобы оттачивать свои навыки. Похвастайтесь своими достижениями, открывая награды по мере того, как вы поднимаетесь вверх по турнирным таблицам.


Начните играть прямо сейчас и станьте непобедимым мастером шахмат! Присоединяйтесь к Chess Universe и исследуйте творческий мир испытаний, турниров и наград уже сегодня.


Информация о модах

Вы можете получить бесплатно stu без просмотра рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать шахматы онлайн: Chess Universe (Мод, Без рекламы) v1.23.0 MOD APK

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Скачать шахматы онлайн: Chess Universe (Мод, Без рекламы) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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