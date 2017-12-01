Описание

Chess Universe — идеальный способ научиться играть в шахматы и усовершенствовать свои навыки. Без необходимости в Интернете, вы можете играть с друзьями или в одиночку. Исследуйте новый шахматный мир с творческими задачами, головоломками и турнирными столами, разработанными специально для Chess Universe.





Поднимите свою игру на новый уровень и станьте мастером шахмат! Наслаждайтесь уникальным опытом, играя против других в сети, соревнуясь в турнирах и используя творческих персонажей, чтобы оттачивать свои навыки. Похвастайтесь своими достижениями, открывая награды по мере того, как вы поднимаетесь вверх по турнирным таблицам.





Начните играть прямо сейчас и станьте непобедимым мастером шахмат! Присоединяйтесь к Chess Universe и исследуйте творческий мир испытаний, турниров и наград уже сегодня.