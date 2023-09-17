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Merge Love - История Отеля (Мод, Бесплатные покупки)

Merge Love - История Отеля (Мод, Бесплатные покупки) 2.9.2

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Версия:
2.9.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
C.C.T Games
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 114 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 225

Merge Love - Inn Story - это уникальная игра, которая позволяет игрокам создавать и управлять своим собственным отелем. Вы будете приветствовать разных гостей, предоставлять им размещение и обслуживание, а также улучшать и развивать свой отель.


Игра позволяет вам встретить гостей с разными потребностями и ожиданиями, от богатых клиентов до бюджетных путешественников. Ваша задача - предоставить каждому гостю наилучший сервис и сделать их пребывание приятным. С развитием отеля вы сможете расширить свой бизнес и сделать его еще успешнее.


Merge Love - Inn Story Mod APK предоставляет игрокам увлекательное и разнообразное игровое взаимодействие, а также возможность проявить свои управленческие навыки. Управляйте своим отелем, сливая различные элементы и развивая его до процветающего бизнеса.


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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Merge Love - История Отеля (Мод, Бесплатные покупки) 2.9.2 взлом

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Скачать Merge Love - История Отеля (Мод, Бесплатные покупки) 114 Мб Ссылка 2 114 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Merge Love - История Отеля (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (3)
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Cigdem
Cigdem 19 декабря 2023 16:23
У меня загрузилась, потом вылезают зелёные надписи на китайском и не могу никак выключить. Что делать?
0
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Hinata
Hinata 26 ноября 2023 03:58
Мод работает. Как я и говорила описание лучшей чем сома игра.
+1
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Hinata
Hinata 25 ноября 2023 18:31
Привет, если ты это читаешь. Значит тебя тоже заинтересовала эта игра. Для начала спасибо тому человеку который пишет описание самой игры. Ты лучший!! Потому что описание всегда намного лучше чем сома игра. Когда я пройду 6 уровней тогда и напишу свое мнение насчёт игры. А пока ещё раз спасибо большое за описание.
0
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