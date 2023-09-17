Merge Love - История Отеля (Мод, Бесплатные покупки) 2.9.2
Merge Love - Inn Story - это уникальная игра, которая позволяет игрокам создавать и управлять своим собственным отелем. Вы будете приветствовать разных гостей, предоставлять им размещение и обслуживание, а также улучшать и развивать свой отель.
Игра позволяет вам встретить гостей с разными потребностями и ожиданиями, от богатых клиентов до бюджетных путешественников. Ваша задача - предоставить каждому гостю наилучший сервис и сделать их пребывание приятным. С развитием отеля вы сможете расширить свой бизнес и сделать его еще успешнее.
Merge Love - Inn Story Mod APK предоставляет игрокам увлекательное и разнообразное игровое взаимодействие, а также возможность проявить свои управленческие навыки. Управляйте своим отелем, сливая различные элементы и развивая его до процветающего бизнеса.
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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