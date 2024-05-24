Описание

Играйте в Coldscapes: My Match-3 Family, уникальную увлекательную игру-головоломку в жанре «три в ряд». Помогите главному герою превратить полуразрушенный особняк в живописном месте в великолепный горнолыжный курорт. Решайте сложные головоломки, чтобы улучшить свой курорт и добиться огромного успеха!





Быть лучшим в строительстве замечательных горнолыжных курортов с вашими удивительными навыками сопоставления. Собирайте звезды, монеты и награды по мере прохождения уровней. Похвастайтесь своими великолепными творениями перед друзьями и станьте предметом зависти каждого игрока в жанре «три в ряд»!