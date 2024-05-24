Версия:
10.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PlayFlock
Категория:
Обновлено:
Вчера, 21:47
Возраст:
Требуется места:
≈ 167 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 180
Описание
Играйте в Coldscapes: My Match-3 Family, уникальную увлекательную игру-головоломку в жанре «три в ряд». Помогите главному герою превратить полуразрушенный особняк в живописном месте в великолепный горнолыжный курорт. Решайте сложные головоломки, чтобы улучшить свой курорт и добиться огромного успеха!
Быть лучшим в строительстве замечательных горнолыжных курортов с вашими удивительными навыками сопоставления. Собирайте звезды, монеты и награды по мере прохождения уровней. Похвастайтесь своими великолепными творениями перед друзьями и станьте предметом зависти каждого игрока в жанре «три в ряд»!
Информация о модах
Много денег
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Скачать Coldscapes: My Match-3 Family (Мод, Много денег) v10.7 MOD APK
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