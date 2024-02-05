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Idle Bounty Adventures (Мод, Много денег)

Idle Bounty Adventures 1.3.2252

Много денег
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Версия:
1.3.2252
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Post Physical
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 252
Скриншоты
Описание

Idle Bounty Adventures — расслабляющая игра в режиме ожидания, в которой вы расширяете свою экспедицию, начинаете бесконечных охотников за головами и строите могущественное королевство с различными занятиями для охотников за головами. Чем больше вы продвигаетесь в игре, тем медленнее будет открываться новый контент, и вы сможете погрузиться в многочисленные забавные сценарии с вашим верным отрядом охотников за головами.


Хотя это игра в режиме ожидания, в ней делается упор на элемент исследования, чтобы узнать больше о мире или получить больше опыта. Вы сможете разгадать тайны острова только потому, что столкнетесь с разными врагами и выполните задание, чтобы получить огромные награды или истории и секреты, связанные с островом. Помимо людей, вам придется сражаться с множеством опасных противников, таких как монстры, скелеты и другие вариации, которым нет конца.




Информация о модах

Бесконечные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать Idle Bounty Adventures (Мод, Много денег) v1.3.2252 MOD APK

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Скачать Idle Bounty Adventures (Мод, Много денег) 125 Мб Ссылка 2 125 Мб

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Отзывы о Idle Bounty Adventures (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Вадим
Вадим 5 февраля 2024 01:23
Зачем мод на деньги если там магазина даже нету и ты как в оригинале ходишь фармишь еду и дерево
+1
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