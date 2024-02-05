Описание

Idle Bounty Adventures — расслабляющая игра в режиме ожидания, в которой вы расширяете свою экспедицию, начинаете бесконечных охотников за головами и строите могущественное королевство с различными занятиями для охотников за головами. Чем больше вы продвигаетесь в игре, тем медленнее будет открываться новый контент, и вы сможете погрузиться в многочисленные забавные сценарии с вашим верным отрядом охотников за головами.





Хотя это игра в режиме ожидания, в ней делается упор на элемент исследования, чтобы узнать больше о мире или получить больше опыта. Вы сможете разгадать тайны острова только потому, что столкнетесь с разными врагами и выполните задание, чтобы получить огромные награды или истории и секреты, связанные с островом. Помимо людей, вам придется сражаться с множеством опасных противников, таких как монстры, скелеты и другие вариации, которым нет конца.







