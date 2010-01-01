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Seven - Смертельное Откровение (Мод, Много денег)

Seven - Смертельное Откровение (Мод, Много денег) 1.7.7

4
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Версия:
1.7.7
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
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Категория:
Без интернета / На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 96 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 311

Seven - Смертельное Откровение (Мод, Много денег) - Вы являетесь исследователем правительства. Тебя послали провести разведку в городе Семи. Вскоре вы обнаружите, что то, что должно было быть просто анализом населения, быстро превратилось в загадку. Убийственные существа убивают людей и завладевают их телами. Единственный способ остановить их - использовать свои экстрасенсорные способности и раскрыть их истинные личности...


Станьте частью истории! Какие бы решения вы ни приняли, ваш выбор будет отличаться от решений любого другого игрока! Выберите свою собственную судьбу, сражайтесь за свою жизнь в битве не на жизнь, а на смерть против злобных существ и узнайте, что произошло в Seven! Seven - Смертельное откровение! представляет собой интерактивный текстовый квест, в котором ваши решения влияют на развитие сюжета. Как все сложится, зависит только от вас — спасете ли вы этот новый мир или позволите царствовать Хаосу? Все начинается с одного выбора...


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Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Seven - Смертельное Откровение (Мод, Много денег) 1.7.7 взлом

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Скачать Seven - Смертельное Откровение (Мод, Много денег) 96 Мб Ссылка 2 96 Мб

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