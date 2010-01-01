Seven - Смертельное Откровение (Мод, Много денег) - Вы являетесь исследователем правительства. Тебя послали провести разведку в городе Семи. Вскоре вы обнаружите, что то, что должно было быть просто анализом населения, быстро превратилось в загадку. Убийственные существа убивают людей и завладевают их телами. Единственный способ остановить их - использовать свои экстрасенсорные способности и раскрыть их истинные личности...





Станьте частью истории! Какие бы решения вы ни приняли, ваш выбор будет отличаться от решений любого другого игрока! Выберите свою собственную судьбу, сражайтесь за свою жизнь в битве не на жизнь, а на смерть против злобных существ и узнайте, что произошло в Seven! Seven - Смертельное откровение! представляет собой интерактивный текстовый квест, в котором ваши решения влияют на развитие сюжета. Как все сложится, зависит только от вас — спасете ли вы этот новый мир или позволите царствовать Хаосу? Все начинается с одного выбора...