Описание

Car Eats Car 5 - Battle Arena (Мод, Много денег) - Новая игра от создателей популярных проектов про автомобили, которая не оставит равнодушным ни одного игрока. Вступайте в битву за территорию и проведите свою машину через приключения, нешуточные опасности и многое другое, характерное для гонок такого рода. Испытать новые ощущения, радости, гнев и разочарование! Приготовьтесь покорять другие автомобили силой или хитростью обхитрить их и вырваться вперед в гонках!





Игра представляет собой очень захватывающую и быструю аркаду с массой интересных особенностей. В нем вы сможете найти всевозможные апгрейды для своей машины и большое разнообразие оружия для нападения на врагов.