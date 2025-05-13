Car Eats Car 5 - Battle Arena (Мод, Много денег) 1.0.146
Car Eats Car 5 - Battle Arena (Мод, Много денег) - Новая игра от создателей популярных проектов про автомобили, которая не оставит равнодушным ни одного игрока. Вступайте в битву за территорию и проведите свою машину через приключения, нешуточные опасности и многое другое, характерное для гонок такого рода. Испытать новые ощущения, радости, гнев и разочарование! Приготовьтесь покорять другие автомобили силой или хитростью обхитрить их и вырваться вперед в гонках!
Игра представляет собой очень захватывающую и быструю аркаду с массой интересных особенностей. В нем вы сможете найти всевозможные апгрейды для своей машины и большое разнообразие оружия для нападения на врагов.
Много денег
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Запомни▶
Установка
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.