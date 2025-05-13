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Car Eats Car 5 - Battle Arena (Мод, Много денег)

Car Eats Car 5 - Battle Arena (Мод, Много денег) 1.0.146

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Версия:
1.0.146
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SMOKOKO LTD
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Вчера, 22:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
17 385
Скриншоты
Описание

Car Eats Car 5 - Battle Arena (Мод, Много денег) - Новая игра от создателей популярных проектов про автомобили, которая не оставит равнодушным ни одного игрока. Вступайте в битву за территорию и проведите свою машину через приключения, нешуточные опасности и многое другое, характерное для гонок такого рода. Испытать новые ощущения, радости, гнев и разочарование! Приготовьтесь покорять другие автомобили силой или хитростью обхитрить их и вырваться вперед в гонках!


Игра представляет собой очень захватывающую и быструю аркаду с массой интересных особенностей. В нем вы сможете найти всевозможные апгрейды для своей машины и большое разнообразие оружия для нападения на врагов.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Car Eats Car 5 - Battle Arena (Мод, Много денег) v1.0.146 MOD APK

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Скачать Car Eats Car 5 - Battle Arena (Мод, Много денег) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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