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C-RAM CIWS simulator (Мод, Много денег)

C-RAM CIWS simulator (Мод, Много денег) 3.99

23
10
Скачать (148 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Hotdog dog games
Версия:
3.99
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 148 Мб
id приложения:
com.Hotdogdoggames.BRRRT
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
23
Комментарии:
0
Просмотров:
32 101

Симулятор C-RAM CIWS - захватывающая игра-стрелялка, которая позволяет игрокам взять на себя роль оператора зенитного оружия. Вам предоставляется возможность управлять мощным линкором, вооруженным самыми современными оружейными системами.


В игре вы можете выбрать из двух типов оружия. Первый тип включает в себя пулеметы, которые могут быть комбинированы с лазерами для повышения эффективности стрельбы. Второй тип предоставляет вам ракетную систему с радиолокационной системой самонаведения, позволяющую наводить ракеты точно на цель.


Ваша основная задача - защитить свой линкор, уничтожая все вражеские объекты, которые приближаются к нему. Будьте готовы к интенсивным сражениям, стратегическому планированию и моментальным реакциям, так как враги будут атаковать со всех сторон.

Кроме того, вам предоставляется возможность модифицировать и улучшать свое вооружение. Вы можете выбирать различные виды оборудования и апгрейдов, чтобы сделать ваше оружие еще более мощным и эффективным в битвах.


Готовьтесь к захватывающим морским сражениям, применяйте тактику, выбирайте подходящее оружие и покажите свое мастерство в уничтожении врагов. Симулятор C-RAM CIWS позволяет вам погрузиться в мир военных действий и испытать настоящий адреналин битвы на открытых водах.


Скриншоты

Информация о модах

Принудительная блокировка цели

Бесконечные деньги

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Скачать C-RAM CIWS simulator (Мод, Много денег)
148 Мб
Ссылка 2
148 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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