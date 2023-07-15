Симулятор C-RAM CIWS - захватывающая игра-стрелялка, которая позволяет игрокам взять на себя роль оператора зенитного оружия. Вам предоставляется возможность управлять мощным линкором, вооруженным самыми современными оружейными системами.





В игре вы можете выбрать из двух типов оружия. Первый тип включает в себя пулеметы, которые могут быть комбинированы с лазерами для повышения эффективности стрельбы. Второй тип предоставляет вам ракетную систему с радиолокационной системой самонаведения, позволяющую наводить ракеты точно на цель.





Ваша основная задача - защитить свой линкор, уничтожая все вражеские объекты, которые приближаются к нему. Будьте готовы к интенсивным сражениям, стратегическому планированию и моментальным реакциям, так как враги будут атаковать со всех сторон.

Кроме того, вам предоставляется возможность модифицировать и улучшать свое вооружение. Вы можете выбирать различные виды оборудования и апгрейдов, чтобы сделать ваше оружие еще более мощным и эффективным в битвах.





Готовьтесь к захватывающим морским сражениям, применяйте тактику, выбирайте подходящее оружие и покажите свое мастерство в уничтожении врагов. Симулятор C-RAM CIWS позволяет вам погрузиться в мир военных действий и испытать настоящий адреналин битвы на открытых водах.