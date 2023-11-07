Space Survivor (полная версия) - приближается тьма. Какие-то жуткие вещи преследуют вас. Ваш космический корабль такой тихий и одинокий, что хочется кричать. Но кто вас услышит? Что это было? Ты только что что-то слышал? Ты так сильно хочешь это проверить, но это кажется слишком рискованным, к тому же кто-то или что-то издавало этот шум, возможно, наблюдает за тобой прямо сейчас…





Вам не будет страшно, когда вы будете играть в игру в своей комнате. Игра не слишком сложная, но и не слишком легкая, и в нее может играть даже четырехлетний ребенок. Заприте все двери, окна и любые другие хрупкие предметы, чтобы не пустить дьявола. Не торопитесь, чтобы найти эффективный способ остановить дьявола и этого сумасшедшего монстра ужасов.



