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Space Survivor (Мод, Бесплатные покупки)

Space Survivor (Мод, Бесплатные покупки) 2.0.17

47
14
Скачать (99 Мб)
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
iStar Technology Investment Co Ltd
Версия:
2.0.17
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 99 Мб
id приложения:
com.scream.imposter.monster.survival
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
47
Комментарии:
0
Просмотров:
13 011

Space Survivor (полная версия) - приближается тьма. Какие-то жуткие вещи преследуют вас. Ваш космический корабль такой тихий и одинокий, что хочется кричать. Но кто вас услышит? Что это было? Ты только что что-то слышал? Ты так сильно хочешь это проверить, но это кажется слишком рискованным, к тому же кто-то или что-то издавало этот шум, возможно, наблюдает за тобой прямо сейчас…


Вам не будет страшно, когда вы будете играть в игру в своей комнате. Игра не слишком сложная, но и не слишком легкая, и в нее может играть даже четырехлетний ребенок. Заприте все двери, окна и любые другие хрупкие предметы, чтобы не пустить дьявола. Не торопитесь, чтобы найти эффективный способ остановить дьявола и этого сумасшедшего монстра ужасов.



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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Space Survivor (Мод, Бесплатные покупки) 2.0.17 взлом

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Скачать Space Survivor (Мод, Бесплатные покупки)
99 Мб
Ссылка 2
99 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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