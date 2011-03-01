Описание

Grand Survival - Ocean Adventure - Вы застряли в открытом океане с небольшим плотом в вашем распоряжении и не на что полагаться, кроме вашего ума. Ваша задача — выжить и собрать достаточно ресурсов, чтобы построить лучший плот! Вы будете отвечать за освоение окружающей среды, сбор припасов и строительство идеального плота.





Эта игра не для слабонервных или тех, кто предпочитает проводить время, очищая воздух от медуз сачком. Это напряженная игра на выживание, в которой вы должны освоить окружающую среду и ресурсы, чтобы построить плот, который сможет благополучно доставить вас домой, где вы сможете расслабиться еще раз. Это игра не для тех, кто хочет провести время, рубя медуз сачком или попивая любимый напиток с ближайшего райского острова.





Grand Survival - Ocean Adventure (Мод, Без рекламы) - Ещё одна выживалка на плоту в открытом океане. Бороздите океан имея в своём распоряжении лишь маленький плот. Если вы хотите выжить в этих тяжёлых условиях - вам необходимо собирать разные ресурсы и улучшать свой плот. Сбор припасов, мастеринг, строительство и оснащение персонажа всем необходимым для жизни также входит в список ежедневных и важных манипуляций. Что ж, набеги на занятые зомби районы порадуют вас не только рисками и боями, но и невероятно ценными находками, которые существенно изменят вашу жизнь и увеличат ваши шансы на выживание.