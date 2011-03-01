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Grand Survival - Ocean Adventure (Мод, Без рекламы)

Grand Survival - Ocean Adventure (Мод, Без рекламы) 2.8.8

4
4
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Версия:
2.8.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
supermetacore
Категория:
Симуляторы / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 190 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 052
Скриншоты
Описание

Grand Survival - Ocean Adventure - Вы застряли в открытом океане с небольшим плотом в вашем распоряжении и не на что полагаться, кроме вашего ума. Ваша задача — выжить и собрать достаточно ресурсов, чтобы построить лучший плот! Вы будете отвечать за освоение окружающей среды, сбор припасов и строительство идеального плота.


Эта игра не для слабонервных или тех, кто предпочитает проводить время, очищая воздух от медуз сачком. Это напряженная игра на выживание, в которой вы должны освоить окружающую среду и ресурсы, чтобы построить плот, который сможет благополучно доставить вас домой, где вы сможете расслабиться еще раз. Это игра не для тех, кто хочет провести время, рубя медуз сачком или попивая любимый напиток с ближайшего райского острова.


Grand Survival - Ocean Adventure (Мод, Без рекламы) - Ещё одна выживалка на плоту в открытом океане. Бороздите океан имея в своём распоряжении лишь маленький плот. Если вы хотите выжить в этих тяжёлых условиях - вам необходимо собирать разные ресурсы и улучшать свой плот. Сбор припасов, мастеринг, строительство и оснащение персонажа всем необходимым для жизни также входит в список ежедневных и важных манипуляций. Что ж, набеги на занятые зомби районы порадуют вас не только рисками и боями, но и невероятно ценными находками, которые существенно изменят вашу жизнь и увеличат ваши шансы на выживание.


Информация о модах

МОД 1

  • Бесконечные деньги

МОД 2

  • Бесплатные покупки в приложении
  • Бесплатные объявления о вознаграждениях

МОД 3

  • Режим Бога


МОД 4


Получайте награды, не просматривая рекламу (увеличивайте вознаграждение при получении).

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Grand Survival - Ocean Adventure (Мод, Без рекламы) v2.8.8 MOD APK

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MOD V1 190 Мб Ссылка 2 (MOD V1) 190 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Grand Survival - Ocean Adventure (Мод, Без рекламы)


Комментарии (3)
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Гость
Гость 11 октября 2022 17:23
Ребят, всё работает?
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 27 сентября 2022 23:02
Torton, Наверное нет)
0
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Torton
Torton 27 сентября 2022 19:59
А можно как то всё три мода объединить?

А можно как то объединить все три мода
0
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