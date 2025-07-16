Описание

Stickman Annihilation II - симулятор боковой прокрутки, в котором игроки тестируют различные композиции постапокалиптических транспортных средств в самых безумных и динамичных ситуациях на трассе. Здесь есть препятствия и гонители. Так что нужно быть готовым к самым необычным трудностям. Броня, более мощный двигатель, установленное оружие, а также другие предметы помогут вам выжить и продвинуться дальше, чем раньше. Но нужно помнить о физике и балансе. Перегруженный автомобиль - настоящая проблема, когда дело доходит до решения даже самых простых задач. Так что перед отправкой транспорта в дорогу следует выбирать с умом.