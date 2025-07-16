Stickman Annihilation II (Мод, много денег) v0.1.8
Stickman Annihilation II - симулятор боковой прокрутки, в котором игроки тестируют различные композиции постапокалиптических транспортных средств в самых безумных и динамичных ситуациях на трассе. Здесь есть препятствия и гонители. Так что нужно быть готовым к самым необычным трудностям. Броня, более мощный двигатель, установленное оружие, а также другие предметы помогут вам выжить и продвинуться дальше, чем раньше. Но нужно помнить о физике и балансе. Перегруженный автомобиль - настоящая проблема, когда дело доходит до решения даже самых простых задач. Так что перед отправкой транспорта в дорогу следует выбирать с умом.
Много денег
Скачать Stickman Annihilation II (Мод, много денег) v0.1.8 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.