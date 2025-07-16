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Stickman Annihilation II (Мод, много денег)

Stickman Annihilation II (Мод, много денег) v0.1.8

27
2
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Версия:
0.1.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Woger Games
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 11:19
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 89 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 770
Описание

Stickman Annihilation II - симулятор боковой прокрутки, в котором игроки тестируют различные композиции постапокалиптических транспортных средств в самых безумных и динамичных ситуациях на трассе. Здесь есть препятствия и гонители. Так что нужно быть готовым к самым необычным трудностям. Броня, более мощный двигатель, установленное оружие, а также другие предметы помогут вам выжить и продвинуться дальше, чем раньше. Но нужно помнить о физике и балансе. Перегруженный автомобиль - настоящая проблема, когда дело доходит до решения даже самых простых задач. Так что перед отправкой транспорта в дорогу следует выбирать с умом.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Stickman Annihilation II (Мод, много денег) v0.1.8 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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