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Cheech and Chong Bud Farm (Мод, много денег)

Cheech and Chong Bud Farm (Мод, много денег) 1.5.6

2
2
Скачать (51 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
LDRLY Games
Версия:
1.5.6
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 51 Мб
id приложения:
com.LDRLY.cheechandchong
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
2 787

В мобильной игре Cheech and Chong игроки погружаются в мир управления своей собственной фермой по выращиванию почек каннабиса, принимая участие в различных событиях и мероприятиях, которые отражают культуру и атмосферу праздников. Начало игры отмечается рядом ключевых дат и событий, начиная с 10 декабря, когда появляется первая часть рассказа Чича "Санта-Клаус и его старушка", за которой следует вторая часть 17 декабря.


Важным событием является "Хейми спасает Рождество" 24 декабря, а затем 27 декабря игроки сталкиваются с визитом Крампуса в Иербу Верде. Кульминацией становится ежегодный праздник "Перезапуск" в канун Нового года, открывающий новые возможности и испытания. Весь игровой процесс сопровождается заботой о ферме и участием в разнообразных мероприятиях, позволяя игрокам полностью погрузиться в уникальный и разнообразный мир игры.



Скриншоты

Информация о модах
  • Высокий выход денег
 Теги темы: Много денег

Скачать Cheech and Chong Bud Farm (Мод, много денег) 1.5.6 взлом

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Скачать Cheech and Chong Bud Farm (Мод, много денег)
51 Мб
Ссылка 2
51 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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