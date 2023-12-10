В мобильной игре Cheech and Chong игроки погружаются в мир управления своей собственной фермой по выращиванию почек каннабиса, принимая участие в различных событиях и мероприятиях, которые отражают культуру и атмосферу праздников. Начало игры отмечается рядом ключевых дат и событий, начиная с 10 декабря, когда появляется первая часть рассказа Чича "Санта-Клаус и его старушка", за которой следует вторая часть 17 декабря.





Важным событием является "Хейми спасает Рождество" 24 декабря, а затем 27 декабря игроки сталкиваются с визитом Крампуса в Иербу Верде. Кульминацией становится ежегодный праздник "Перезапуск" в канун Нового года, открывающий новые возможности и испытания. Весь игровой процесс сопровождается заботой о ферме и участием в разнообразных мероприятиях, позволяя игрокам полностью погрузиться в уникальный и разнообразный мир игры.



