Blade Idle (Мод, Режим бога) 1.41.0
Отправьтесь в захватывающее приключение с женщиной-травником, ставшей героем, и покорите подземелья
Blade Idle Mod APK следует за женщиной-травником. Она нашла клинок и стала героем. Вы будете сражаться со своими противниками в ползании по подземельям. В игре показана вся война. Насилие демонстрирует силу. Во время боя уделяйте первостепенное внимание безопасности. Вы верите, что сдадите экзамен? Ваши боевые навыки необходимы для победы над армиями и существами. Используйте хитрость и силу, чтобы победить.
Эстетическая привлекательность и простота использования игры привлекли миллионы игроков. Все это происходит на одном вертикальном экране. Каждая битва — это возможность увидеть, как далеко вы можете зайти. Прорубите себе путь через подземные уровни мечом. Приобретайте боевой опыт, тренируясь с различным оружием. Во время путешествия вы столкнетесь с различными врагами. Вам нужно будет придумать совершенно оригинальную стратегию, чтобы победить. Захватите землю противника.
Один и тот же враг будет автоматически атакован оружием главного героя несколько раз. Люди способны преодолевать трудности, проявляя стойкость и решимость. По мере повышения уровня сложность боев будет увеличиваться. Сложность каждого уровня возрастает до тех пор, пока одной ошибки не будет достаточно, чтобы закончить игру. Найдите с помощью рыцаря подземную крепость, а затем штурмуйте ее. Это будет трудный и затяжной процесс. Вы одержите победу, если продолжите сражаться до самого конца. В каждом конфликте нужна стратегия. Чтобы организовать успешную атаку, необходимо отслеживать местонахождение и действия противника.
[ Меню игрока ]
- Режим бога
- Убить одним выстрелом (с умением)
- Нет перезарядки навыков
[ Меню автоматической очистки волны ]
- Давать возможность
- Время между каждой очищенной волной (секунды) // Возможность сделать время более реалистичным
[ Пассивное меню ]
- Получайте баффы без просмотра рекламы
КАК УСТАНОВИТЬ?
Нужен ROOTED телефон или эмулятор, правильно пропатченный с помощью модуля Luckypatcher + Corepatch Xposed для установки Unsigned APK.
- Установите оригинальный APK, подождите, пока войдете в Google, и сыграйте 1 минуту.
- Установите неподписанный APK поверх оригинального.
Наслаждаться.
MOD V2
1. Режим Бога
2. Быстрая очистка
3. Мгновенная победа
4. Неограниченное умение
5. Неограниченный урон
Скачать Blade Idle (Мод, Режим бога) 1.41.0 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство