Blade Idle Mod APK следует за женщиной-травником. Она нашла клинок и стала героем. Вы будете сражаться со своими противниками в ползании по подземельям. В игре показана вся война. Насилие демонстрирует силу. Во время боя уделяйте первостепенное внимание безопасности. Вы верите, что сдадите экзамен? Ваши боевые навыки необходимы для победы над армиями и существами. Используйте хитрость и силу, чтобы победить.





Эстетическая привлекательность и простота использования игры привлекли миллионы игроков. Все это происходит на одном вертикальном экране. Каждая битва — это возможность увидеть, как далеко вы можете зайти. Прорубите себе путь через подземные уровни мечом. Приобретайте боевой опыт, тренируясь с различным оружием. Во время путешествия вы столкнетесь с различными врагами. Вам нужно будет придумать совершенно оригинальную стратегию, чтобы победить. Захватите землю противника.





Один и тот же враг будет автоматически атакован оружием главного героя несколько раз. Люди способны преодолевать трудности, проявляя стойкость и решимость. По мере повышения уровня сложность боев будет увеличиваться. Сложность каждого уровня возрастает до тех пор, пока одной ошибки не будет достаточно, чтобы закончить игру. Найдите с помощью рыцаря подземную крепость, а затем штурмуйте ее. Это будет трудный и затяжной процесс. Вы одержите победу, если продолжите сражаться до самого конца. В каждом конфликте нужна стратегия. Чтобы организовать успешную атаку, необходимо отслеживать местонахождение и действия противника.