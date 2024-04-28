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Blade Idle (Мод, Режим бога)

Blade Idle (Мод, Режим бога) 1.41.0

Отправьтесь в захватывающее приключение с женщиной-травником, ставшей героем, и покорите подземелья
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
mobirix
Версия:
1.41.0
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
id приложения:
com.mobirix.mbbi
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
1
Просмотров:
5 386

Blade Idle Mod APK следует за женщиной-травником. Она нашла клинок и стала героем. Вы будете сражаться со своими противниками в ползании по подземельям. В игре показана вся война. Насилие демонстрирует силу. Во время боя уделяйте первостепенное внимание безопасности. Вы верите, что сдадите экзамен? Ваши боевые навыки необходимы для победы над армиями и существами. Используйте хитрость и силу, чтобы победить.


Эстетическая привлекательность и простота использования игры привлекли миллионы игроков. Все это происходит на одном вертикальном экране. Каждая битва — это возможность увидеть, как далеко вы можете зайти. Прорубите себе путь через подземные уровни мечом. Приобретайте боевой опыт, тренируясь с различным оружием. Во время путешествия вы столкнетесь с различными врагами. Вам нужно будет придумать совершенно оригинальную стратегию, чтобы победить. Захватите землю противника.


Один и тот же враг будет автоматически атакован оружием главного героя несколько раз. Люди способны преодолевать трудности, проявляя стойкость и решимость. По мере повышения уровня сложность боев будет увеличиваться. Сложность каждого уровня возрастает до тех пор, пока одной ошибки не будет достаточно, чтобы закончить игру. Найдите с помощью рыцаря подземную крепость, а затем штурмуйте ее. Это будет трудный и затяжной процесс. Вы одержите победу, если продолжите сражаться до самого конца. В каждом конфликте нужна стратегия. Чтобы организовать успешную атаку, необходимо отслеживать местонахождение и действия противника.


Скриншоты

Информация о модах

[ Меню игрока ]

  • Режим бога
  • Убить одним выстрелом (с умением)
  • Нет перезарядки навыков

[ Меню автоматической очистки волны ]

  • Давать возможность
  • Время между каждой очищенной волной (секунды) // Возможность сделать время более реалистичным

[ Пассивное меню ]

  • Получайте баффы без просмотра рекламы


КАК УСТАНОВИТЬ?


Нужен ROOTED телефон или эмулятор, правильно пропатченный с помощью модуля Luckypatcher + Corepatch Xposed для установки Unsigned APK.

- Установите оригинальный APK, подождите, пока войдете в Google, и сыграйте 1 минуту.

- Установите неподписанный APK поверх оригинального.

Наслаждаться.


MOD V2


1. Режим Бога

2. Быстрая очистка

3. Мгновенная победа

4. Неограниченное умение

5. Неограниченный урон

 Теги темы: Режим бога, Встроенный кэш

Скачать Blade Idle (Мод, Режим бога) 1.41.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
1.4 Гб
MOD V1 (Ссылка 2)
1.4 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Blade Idle (Мод, Режим бога)


Комментарии (1)
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Карабас
Карабас 20 октября 2023 10:41
Не устанавливается. Ни на телефон, ни на два эмулятора
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