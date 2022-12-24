Мир Чудес: Слияние и Магия (Мод, Много монет) 1.384.50
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Clever Apps Pte. Ltd.
Версия:
1.384.50
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:45
Возраст:
Требуется места:
≈ 54 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
21
Комментарии:
3
Просмотров:
16 874
Мир Чудес: Слияние и Магия - Вы боретесь со слишком большим стрессом или находите время, чтобы насладиться красотой жизни? Fairyland здесь, чтобы помочь вам! Fairyland — удивительная игра-головоломка с магией и полноценной игровой механикой, которая поможет вам отвлечься от повседневного ментального беспорядка.
Вы собираетесь отправиться в приключение с друзьями и семьей. Так что хватайте своих разработчиков и наслаждайтесь прекрасным миром магии и дизайна! Забудьте о стрессе, забудьте о том, что вы весь день заняты работой, окунитесь в мир волшебства, головоломок и сказок, скачав эту игру прямо сейчас!
Информация о модах
золотые монеты/бриллианты
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