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Мир Чудес: Слияние и Магия (Мод, Много монет)

Мир Чудес: Слияние и Магия (Мод, Много монет) 1.384.50

21
9
Скачать (54 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Clever Apps Pte. Ltd.
Версия:
1.384.50
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 54 Мб
id приложения:
com.cleverapps.fairy
Русский язык:
Есть
Лайков:
21
Комментарии:
3
Просмотров:
16 874

Мир Чудес: Слияние и Магия - Вы боретесь со слишком большим стрессом или находите время, чтобы насладиться красотой жизни? Fairyland здесь, чтобы помочь вам! Fairyland — удивительная игра-головоломка с магией и полноценной игровой механикой, которая поможет вам отвлечься от повседневного ментального беспорядка.


Вы собираетесь отправиться в приключение с друзьями и семьей. Так что хватайте своих разработчиков и наслаждайтесь прекрасным миром магии и дизайна! Забудьте о стрессе, забудьте о том, что вы весь день заняты работой, окунитесь в мир волшебства, головоломок и сказок, скачав эту игру прямо сейчас!


Скриншоты

Информация о модах

золотые монеты/бриллианты

 Теги темы: Много денег

Скачать Мир Чудес: Слияние и Магия (Мод, Много монет) 1.384.50 взлом

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Скачать Мир Чудес: Слияние и Магия (Мод, Много монет) 54 Мб Ссылка 2 54 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Мир Чудес: Слияние и Магия (Мод, Много монет)


Комментарии (3)
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 9 сентября 2023 04:42
У вас написано 54 мб а у меня скачалось 173. Может из-за этого не устанавливается?
+1
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 8 сентября 2023 14:32
И эта игра не устанавливается
-4
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Елена Герасимова
Елена Герасимова 24 декабря 2022 18:34
Отличная игра.Рекомендую.
+7
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