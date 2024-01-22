The Tower - Idle Tower Defense — это новая игра в жанре Tower Defense, основанная на навыках, с базовым геймплеем. Управляйте одиночной башней, защищая ее от атаки противника. Усиливайтесь, чтобы побеждать врагов и восстанавливать башни более совершенным образом, когда такая возможность иссякнет. В этой игре вы можете играть в игру в жанре Tower Defense с простым и легким в освоении геймплеем. Усильте свою оборону — улучшайте башни и стройте их совершеннее, уничтожайте вражеские войска и получайте за это золото.





Наслаждайтесь геймплеем мирового класса в жанре Tower Defense и базовой механикой в одной захватывающей игре! Башня приносит вам часы веселых тактических испытаний. У вас будет время подумать и разработать стратегию, а компьютер сделает все за вас.