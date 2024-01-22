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The Tower - Idle Tower Defense (Мод, Много денег)

The Tower - Idle Tower Defense (Мод, Много денег) 0.23.7

25
5
Скачать (82 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Tech Tree Games
Версия:
0.23.7
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 82 Мб
id приложения:
com.TechTreeGames.TheTower
Русский язык:
Есть
Лайков:
25
Комментарии:
0
Просмотров:
43 601

The Tower - Idle Tower Defense — это новая игра в жанре Tower Defense, основанная на навыках, с базовым геймплеем. Управляйте одиночной башней, защищая ее от атаки противника. Усиливайтесь, чтобы побеждать врагов и восстанавливать башни более совершенным образом, когда такая возможность иссякнет. В этой игре вы можете играть в игру в жанре Tower Defense с простым и легким в освоении геймплеем. Усильте свою оборону — улучшайте башни и стройте их совершеннее, уничтожайте вражеские войска и получайте за это золото.


Наслаждайтесь геймплеем мирового класса в жанре Tower Defense и базовой механикой в одной захватывающей игре! Башня приносит вам часы веселых тактических испытаний. У вас будет время подумать и разработать стратегию, а компьютер сделает все за вас.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество камней 


МОД 2


  • РЕЖИМ БОГА
  • НИКАКОЙ РЕКЛАМЫ
 Теги темы: Много денег

Скачать The Tower - Idle Tower Defense (Мод, Много денег) 0.23.7 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
82 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
82 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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