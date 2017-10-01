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Мир жуков (Мод, Много денег)

Мир жуков (Мод, Много денег) 1.9.5

33
2
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Версия:
1.9.5
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Naxeex Ltd
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 107 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 774

World of Bugs - представляет собой инновационный симулятор, где игроки погружаются в уникальный мир, где господствуют насекомые, лягушки и другие мелкие существа. Эта игра характеризуется современным геймплеем, который позволяет игрокам свободно перемещаться по игровому миру и выполнять различные миссии и задания.


Ключевой особенностью "World of Bugs" являются постоянные войны и конфликты, делающие игровой процесс захватывающим и динамичным. Игроки должны использовать стратегии и тактики для борьбы и подавления доминирования насекомых и других существ в этом мире. Разработчики постоянно обновляют игру, добавляя новые функции и элементы, чтобы поддерживать интерес и вовлеченность игроков. "World of Bugs" обещает быть не только развлекательной, но и вызывающей игрой, которая требует стратегического мышления и быстрых решений.


Игра предлагает игрокам возможность исследовать богатый и разнообразный виртуальный сад, где каждая схватка и миссия способствует развитию и улучшению их навыков. "World of Bugs" - это захватывающее приключение для любителей симуляторов, желающих испытать себя в необычной и уникальной игровой среде.


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Информация о модах
  • Много денег
 Теги темы: Много денег

Скачать Мир жуков (Мод, Много денег) 1.9.5 взлом

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Скачать Мир жуков (Мод, Много денег) 107 Мб Ссылка 2 107 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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