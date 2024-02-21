Cars Arena: Гонки на Выбывание (Мод, Много денег) 2.18.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ararat Games
Версия:
2.18.1
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:30
Возраст:
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
79
Комментарии:
0
Просмотров:
18 543
Cars Arena: Гонки на Выбывание (Мод, Много денег) - Давите на газ, вылетайте на арену и начинайте дрейфовать. Стоит быть аккуратным, ведь один не верный поворот и вы вылетите с заезда. В этой игре главной целью станет, не добраться до финиша первым, а остаться единственным выжившим на своём авто.
Смотрите в оба, ведь другие игроки постоянно стараются спихнуть вас с трассы. Не бойся скорости, вступай в соревнование и докажи всем, что ты – король форсажа на этой дрифт-арене! Чего же вы ждёте? Отправляйтесь в первый заезд.
Информация о модах
Добавить Gloves Booster
Добавить перчатки Rocket Booster
Советы: включение/выключение менее чем за 1 секунду
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