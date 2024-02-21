Cars Arena: Гонки на Выбывание (Мод, Много денег) - Давите на газ, вылетайте на арену и начинайте дрейфовать. Стоит быть аккуратным, ведь один не верный поворот и вы вылетите с заезда. В этой игре главной целью станет, не добраться до финиша первым, а остаться единственным выжившим на своём авто.





Смотрите в оба, ведь другие игроки постоянно стараются спихнуть вас с трассы. Не бойся скорости, вступай в соревнование и докажи всем, что ты – король форсажа на этой дрифт-арене! Чего же вы ждёте? Отправляйтесь в первый заезд.