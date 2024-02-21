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Cars Arena: Гонки на Выбывание (Мод, Много денег)

Cars Arena: Гонки на Выбывание (Мод, Много денег) 2.18.1

79
15
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ararat Games
Версия:
2.18.1
Категория:
Без интернета / На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
id приложения:
racearena.io
Русский язык:
Есть
Лайков:
79
Комментарии:
0
Просмотров:
18 543

Cars Arena: Гонки на Выбывание (Мод, Много денег) - Давите на газ, вылетайте на арену и начинайте дрейфовать. Стоит быть аккуратным, ведь один не верный поворот и вы вылетите с заезда. В этой игре главной целью станет, не добраться до финиша первым, а остаться единственным выжившим на своём авто.


Смотрите в оба, ведь другие игроки постоянно стараются спихнуть вас с трассы. Не бойся скорости, вступай в соревнование и докажи всем, что ты – король форсажа на этой дрифт-арене! Чего же вы ждёте? Отправляйтесь в первый заезд.


Скриншоты

Информация о модах

Добавить Gloves Booster

Добавить перчатки Rocket Booster

Советы: включение/выключение менее чем за 1 секунду

 Теги темы: Много денег

Скачать Cars Arena: Гонки на Выбывание (Мод, Много денег) 2.18.1 взлом

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Скачать Cars Arena: Гонки на Выбывание (Мод, Много денег) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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