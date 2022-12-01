Добро пожаловать в Car Driving 2023: School Game - не просто игру, а захватывающее путешествие в мир вождения и дорожной безопасности, где каждый ваш манёвр имеет значение. Ощутите атмосферу реальных городских и бездорожных трасс, управляя более чем 30 реалистичными автомобилями, каждый из которых уникален своими характеристиками.





Но "Car Driving 2023: School Game" - это не просто гонки. Это увлекательное обучающее путешествие, где вы окунетесь в мир правил и нюансов вождения. Играя в различные испытания, вы узнаете не только дорожные знаки и правила, но и научитесь применять их на практике, обеспечивая безопасность как для себя, так и для других участников дорожного движения. Будьте готовы к вызовам и испытаниям, ведь каждое нарушение правил может привести к серьёзным последствиям. Путешествуйте по городу, участвуйте в различных ситуациях и становитесь настоящим мастером вождения.