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Вождение автомобиля 2024 (Мод, Много денег)

Вождение автомобиля 2024 (Мод, Много денег) 3.1.0

Захватывающее путешествие в мир вождения и дорожной безопасности
6
6
Скачать (1.1 Гб)
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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Pocket Apex Studio
Версия:
3.1.0
Категория:
На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
id приложения:
com.pockeapexstudio.drivingschool2023
Русский язык:
Есть
Лайков:
6
Комментарии:
1
Просмотров:
3 839

Добро пожаловать в Car Driving 2023: School Game - не просто игру, а захватывающее путешествие в мир вождения и дорожной безопасности, где каждый ваш манёвр имеет значение. Ощутите атмосферу реальных городских и бездорожных трасс, управляя более чем 30 реалистичными автомобилями, каждый из которых уникален своими характеристиками.


Но "Car Driving 2023: School Game" - это не просто гонки. Это увлекательное обучающее путешествие, где вы окунетесь в мир правил и нюансов вождения. Играя в различные испытания, вы узнаете не только дорожные знаки и правила, но и научитесь применять их на практике, обеспечивая безопасность как для себя, так и для других участников дорожного движения. Будьте готовы к вызовам и испытаниям, ведь каждое нарушение правил может привести к серьёзным последствиям. Путешествуйте по городу, участвуйте в различных ситуациях и становитесь настоящим мастером вождения.


Скриншоты

Информация о модах
  • Покупка золота за наличные = неограниченное количество денег


Вы можете совершить покупку, даже если вас недостаточно в магазине и вы увидите, что ваши деньги увеличились, а затем купить все транспортные средства за наличные, чтобы получить все автомобили.

 Теги темы: Много денег

Скачать Вождение автомобиля 2024 (Мод, Много денег) 3.1.0 взлом

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Скачать Вождение автомобиля 2024 (Мод, Много денег)
1.1 Гб
Ссылка 2
1.1 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Вождение автомобиля 2024 (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Alfa Romeo
Alfa Romeo 22 марта 2024 19:30
Мусор. Застревает во внутр. памяти. Приходиться сбрасывать до заводских настроек.
+2
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