PBA Bowling Challenge (Мод, Много денег) 3.8.64
PBA® Bowling Challenge - это уникальная возможность окунуться в захватывающий мир профессионального боулинга прямо с вашего мобильного устройства. В этой игре вы сможете сразиться с 24 легендами боулинга, каждый из которых обладает уникальным стилем игры и потрясающей статистикой. Участвуйте в региональных соревнованиях и престижных чемпионатах, где вашей целью будет достичь идеального времени и цели для выполнения самых эффектных и мощных ударов.
Выбирайте из сотен детализированных боулинг-шаров, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и особенности. Проходите путь от начинающего любителя до настоящего титана боулинга, побеждая на Турнире Чемпионов.
Одним из ключевых преимуществ PBA® Bowling Challenge является его точная физика, которая позволяет вам почувствовать атмосферу настоящего боулинга, а также наличие многопользовательской игры, позволяющей сразиться с друзьями и игроками со всего мира.
Информация о модах
1. Неограниченное количество билетов
2. Неограниченное количество кеглей
3. Все ограниченные шары для боулинга доступны для покупки.
Скачать PBA Bowling Challenge (Мод, Много денег) 3.8.64 взлом
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