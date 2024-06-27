PBA® Bowling Challenge - это уникальная возможность окунуться в захватывающий мир профессионального боулинга прямо с вашего мобильного устройства. В этой игре вы сможете сразиться с 24 легендами боулинга, каждый из которых обладает уникальным стилем игры и потрясающей статистикой. Участвуйте в региональных соревнованиях и престижных чемпионатах, где вашей целью будет достичь идеального времени и цели для выполнения самых эффектных и мощных ударов.





Выбирайте из сотен детализированных боулинг-шаров, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и особенности. Проходите путь от начинающего любителя до настоящего титана боулинга, побеждая на Турнире Чемпионов.





Одним из ключевых преимуществ PBA® Bowling Challenge является его точная физика, которая позволяет вам почувствовать атмосферу настоящего боулинга, а также наличие многопользовательской игры, позволяющей сразиться с друзьями и игроками со всего мира.