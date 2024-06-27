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PBA Bowling Challenge (Мод, Много денег)

PBA Bowling Challenge (Мод, Много денег) 3.8.64

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Версия:
3.8.64
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Concrete Software, Inc.
Категория:
На русском / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
230

PBA® Bowling Challenge - это уникальная возможность окунуться в захватывающий мир профессионального боулинга прямо с вашего мобильного устройства. В этой игре вы сможете сразиться с 24 легендами боулинга, каждый из которых обладает уникальным стилем игры и потрясающей статистикой. Участвуйте в региональных соревнованиях и престижных чемпионатах, где вашей целью будет достичь идеального времени и цели для выполнения самых эффектных и мощных ударов.


Выбирайте из сотен детализированных боулинг-шаров, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и особенности. Проходите путь от начинающего любителя до настоящего титана боулинга, побеждая на Турнире Чемпионов.


Одним из ключевых преимуществ PBA® Bowling Challenge является его точная физика, которая позволяет вам почувствовать атмосферу настоящего боулинга, а также наличие многопользовательской игры, позволяющей сразиться с друзьями и игроками со всего мира. 


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество билетов

2. Неограниченное количество кеглей

3. Все ограниченные шары для боулинга доступны для покупки.

 Теги темы: Много денег

Скачать PBA Bowling Challenge (Мод, Много денег) 3.8.64 взлом

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Скачать PBA Bowling Challenge (Мод, Много денег) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

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