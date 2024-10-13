android-1.ru / Игры / Спортивные / Football Manager 2021 Touch (Мод, Unlocked)
Football Manager 2021 Touch (Мод, Unlocked)

Football Manager 2021 Touch (Мод, Unlocked) 21.4.0

Управляйте командой в ускоренном формате, сохраняя глубину футбольного менеджмента
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
21.4.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
SEGA
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2.8 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Football Manager 2021 Touch сохраняет большую часть глубины механик полноценного менеджера, предлагая ускоренный формат игры для тех, кто ценит время. Вы получите доступ к основным лигам и сборным, а также к огромной базе игроков. Тактические шаблоны с популярными расстановками помогут быстро настроить стратегию, но при желании можно создать собственный стиль и продумать тактику до мельчайших деталей. В день матча наблюдайте за игрой из тренерской зоны или выбирайте «Расчет результата», чтобы сразу перейти к ключевым моментам и итогам встречи.


Режим испытаний предлагает разнообразные сценарии: завершите сезон без поражений, справьтесь с чередой травм или предотвратите вылет в последние туры. Новые графические улучшения и удобное отображение дают полный обзор событий на поле, а функция коротких указаний с бровки позволяет оперативно корректировать стратегию. Используйте расширенную статистику и глубокий анализ, чтобы развивать таланты, строить долгосрочные планы и сравнивать результаты с конкурентами.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Футбольные игры
Футбольные игры
 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш

Скачать Football Manager 2021 Touch (Мод, Unlocked) v21.4.0 MOD APK

Скачать Football Manager 2021 Touch (Мод, Unlocked) 2.8 Гб Ссылка 2 2.8 Гб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Shell Racing Legends (Мод, Unlocked)
Shell Racing Legends (Мод, Unlocked)
Version: 1.9.9
Football Kicks Strike Game (Мод меню)
Football Kicks Strike Game (Мод меню)
Version: 14.9
Street Fighter IV CE NETFLIX (Мод, Unlocked)
Street Fighter IV CE NETFLIX (Мод, Unlocked)
Version: 1.00.00
Football Superstar 2: USA Ed. (Полная версия)
Football Superstar 2: USA Ed. (Полная версия)
Version: 1.0.5
Horror Tale 3: Ведьма (Мод, Unlocked)
Horror Tale 3: Ведьма (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.0
Photo Finish Horse Racing (Мод, Бесплатные покупки)
Photo Finish Horse Racing (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 100.2
REPO Horror Online
REPO Horror Online
Version: 1.0gp
VanLife Симулятор (Мод меню)
VanLife Симулятор (Мод меню)
Version: 0.0.5

Отзывы о Football Manager 2021 Touch (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив