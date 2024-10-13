Описание

Football Manager 2021 Touch сохраняет большую часть глубины механик полноценного менеджера, предлагая ускоренный формат игры для тех, кто ценит время. Вы получите доступ к основным лигам и сборным, а также к огромной базе игроков. Тактические шаблоны с популярными расстановками помогут быстро настроить стратегию, но при желании можно создать собственный стиль и продумать тактику до мельчайших деталей. В день матча наблюдайте за игрой из тренерской зоны или выбирайте «Расчет результата», чтобы сразу перейти к ключевым моментам и итогам встречи.





Режим испытаний предлагает разнообразные сценарии: завершите сезон без поражений, справьтесь с чередой травм или предотвратите вылет в последние туры. Новые графические улучшения и удобное отображение дают полный обзор событий на поле, а функция коротких указаний с бровки позволяет оперативно корректировать стратегию. Используйте расширенную статистику и глубокий анализ, чтобы развивать таланты, строить долгосрочные планы и сравнивать результаты с конкурентами.