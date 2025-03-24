Описание

MADFUT 25 — это обновлённая версия любимой игры, которая поднимает футбольные карточные сражения на новый уровень! Вас ждут захватывающие режимы, улучшенные функции и новые возможности, которые делают этот сезон самым лучшим в истории.





Создавайте команды мечты, участвуйте в драфтах, открывайте уникальные паки и соревнуйтесь с другими игроками. MADFUT 25 предлагает ещё больше динамики, стратегий и удовольствия для всех фанатов футбольных симуляторов. Настало время показать свои навыки и стать чемпионом нового сезона!