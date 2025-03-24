Версия:
1.1.4
Требования:
Android 9
Разработчик:
Madfut
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:08
Возраст:
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
43
Описание
MADFUT 25 — это обновлённая версия любимой игры, которая поднимает футбольные карточные сражения на новый уровень! Вас ждут захватывающие режимы, улучшенные функции и новые возможности, которые делают этот сезон самым лучшим в истории.
Создавайте команды мечты, участвуйте в драфтах, открывайте уникальные паки и соревнуйтесь с другими игроками. MADFUT 25 предлагает ещё больше динамики, стратегий и удовольствия для всех фанатов футбольных симуляторов. Настало время показать свои навыки и стать чемпионом нового сезона!
Информация о модах
Много денег
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