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MADFUT 25

MADFUT 25 1.1.4

Новый уровень футбольных карточных игр
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Версия:
1.1.4
Требования:
Android 9
Разработчик:
Madfut
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
43
Скриншоты
Описание

MADFUT 25 — это обновлённая версия любимой игры, которая поднимает футбольные карточные сражения на новый уровень! Вас ждут захватывающие режимы, улучшенные функции и новые возможности, которые делают этот сезон самым лучшим в истории.


Создавайте команды мечты, участвуйте в драфтах, открывайте уникальные паки и соревнуйтесь с другими игроками. MADFUT 25 предлагает ещё больше динамики, стратегий и удовольствия для всех фанатов футбольных симуляторов. Настало время показать свои навыки и стать чемпионом нового сезона!


Информация о модах

Много денег

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Скачать MADFUT 25 123 Мб Ссылка 2 123 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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