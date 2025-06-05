MWT: Tank Battles (Мод, без рекламы) 0.8.1.12034086
Эпические сражения с использованием современной военной техники
MWT: Tank Battles — это захватывающий симулятор боевых действий, который погружает вас в мир современных военных сражений. В игре представлены десятки видов техники: от легендарных танков времен Холодной войны до новейших прототипов, таких как «Армата» и AbramsX. Испытайте свои навыки в PvP-баталиях, возглавляя танковую роту и уничтожая врагов на фронте.
Игра расширяет границы жанра, включая управление не только танками, но и авиацией, вертолетами и даже дронами. Настраивайте технику, модернизируйте вооружение и используйте передовые системы ПВО и артиллерии, чтобы получить преимущество. MWT: Tank Battles предлагает эпический опыт масштабных сражений с детализированной графикой и увлекательной механикой, которая увлечет всех любителей военной стратегии.
Без рекламы
Скачать MWT: Tank Battles (Мод, без рекламы) v0.8.1.12034086 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.