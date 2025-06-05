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MWT: Tank Battles (Мод, без рекламы)

MWT: Tank Battles (Мод, без рекламы) 0.8.1.12034086

Эпические сражения с использованием современной военной техники
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Версия:
0.8.1.12034086
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Artstorm FZE
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:32
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2.4 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
152
Скриншоты
Описание

MWT: Tank Battles — это захватывающий симулятор боевых действий, который погружает вас в мир современных военных сражений. В игре представлены десятки видов техники: от легендарных танков времен Холодной войны до новейших прототипов, таких как «Армата» и AbramsX. Испытайте свои навыки в PvP-баталиях, возглавляя танковую роту и уничтожая врагов на фронте.


Игра расширяет границы жанра, включая управление не только танками, но и авиацией, вертолетами и даже дронами. Настраивайте технику, модернизируйте вооружение и используйте передовые системы ПВО и артиллерии, чтобы получить преимущество. MWT: Tank Battles предлагает эпический опыт масштабных сражений с детализированной графикой и увлекательной механикой, которая увлечет всех любителей военной стратегии.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать MWT: Tank Battles (Мод, без рекламы) v0.8.1.12034086 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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