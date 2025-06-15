Эпическая битва : кс го мобайл (Мод меню) 1.11.7
Эпическая битва го: мобайл FPS - в этой игре FPS вы можете выбирать разных персонажей, чтобы соревноваться с другими в различных режимах. Вы можете испытать острые ощущения от соревнований в игре и поднять свои навыки на новый уровень, чтобы стать легендарным воином. Вы также можете подружиться с другими игроками по всему миру и бросить им вызов в захватывающих онлайн-сражениях.
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Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.