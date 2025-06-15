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Эпическая битва : кс го мобайл (Мод меню)

Эпическая битва : кс го мобайл (Мод меню) 1.11.7

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Версия:
1.11.7
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Prism Studios
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 19:46
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 211 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
11 048
Скриншоты
Описание

Эпическая битва го: мобайл FPS - в этой игре FPS вы можете выбирать разных персонажей, чтобы соревноваться с другими в различных режимах. Вы можете испытать острые ощущения от соревнований в игре и поднять свои навыки на новый уровень, чтобы стать легендарным воином. Вы также можете подружиться с другими игроками по всему миру и бросить им вызов в захватывающих онлайн-сражениях.


Избавьте свой экран от скуки с помощью онлайн-шутера от первого лица. У нас есть множество игр на выбор, включая каждую из них с различной графикой и игровыми режимами. У нас также есть режим Counter Strike 5 на 5, чтобы вы могли сразиться со своими друзьями или врагами. Загрузите этот шутер от первого лица прямо сейчас и не тратьте время на другие игры. Совершенствуйте свои навыки и побеждайте других игроков в наших игровых режимах, включая подбор игроков, пользовательские игры, рейтинговые игры и управление героем.


Информация о модах

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 Теги темы: Мод меню, Встроенный кэш

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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