Описание

Эпическая битва го: мобайл FPS - в этой игре FPS вы можете выбирать разных персонажей, чтобы соревноваться с другими в различных режимах. Вы можете испытать острые ощущения от соревнований в игре и поднять свои навыки на новый уровень, чтобы стать легендарным воином. Вы также можете подружиться с другими игроками по всему миру и бросить им вызов в захватывающих онлайн-сражениях.





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