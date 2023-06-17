Murder by Choice - игра-квест с поиском предметов, прохождением головоломок и постепенным расследованием преступления. Геймеры вместе со своими подопечными окажутся на тропическом острове, отрезанном от большого мира волею непогоды и судьбы.
Игра погружает игроков в роль следователя преступлений и загадок, которому предстоит разгадывать головоломки и собирать улики для раскрытия тайн. По мере игры вы постепенно распутываете дело, связанное тайной с тем, что вам рассказывают на пароме на остров и что вам удается узнать об обитателях этого крохотного мира.
Раскрывайте убийства, исследуйте бесконечное количество локаций, находите предметы, решайте головоломки и расследуйте тайны в этой нетрадиционной детективной игре.
Особенности:
- 50+ часов геймплея
- специализации и способности
- звуковая система настроений
- более 140 локаций
- темные и сложные квесты
Бесконечные подсказки (они не тратятся на использование).
Скачать Murder by Choice: Clue Mystery (Мод, Много подсказок) v3.0.8 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer