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Murder by Choice: Clue Mystery (Мод, Много подсказок)

Murder by Choice: Clue Mystery (Мод, Много подсказок) 3.0.8

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Версия:
3.0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Nordcurrent
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 184 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 228
Скриншоты
Описание

Murder by Choice - игра-квест с поиском предметов, прохождением головоломок и постепенным расследованием преступления. Геймеры вместе со своими подопечными окажутся на тропическом острове, отрезанном от большого мира волею непогоды и судьбы.


Игра погружает игроков в роль следователя преступлений и загадок, которому предстоит разгадывать головоломки и собирать улики для раскрытия тайн. По мере игры вы постепенно распутываете дело, связанное тайной с тем, что вам рассказывают на пароме на остров и что вам удается узнать об обитателях этого крохотного мира.


Раскрывайте убийства, исследуйте бесконечное количество локаций, находите предметы, решайте головоломки и расследуйте тайны в этой нетрадиционной детективной игре.


Особенности:

- 50+ часов геймплея

- специализации и способности

- звуковая система настроений

- более 140 локаций

- темные и сложные квесты


Информация о модах

Бесконечные подсказки (они не тратятся на использование).

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Скачать Murder by Choice: Clue Mystery (Мод, Много подсказок) v3.0.8 MOD APK

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Скачать Murder by Choice: Clue Mystery (Мод, Много подсказок) 184 Мб Ссылка 2 184 Мб

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Отзывы о Murder by Choice: Clue Mystery (Мод, Много подсказок)


Комментарии (1)
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Гость Алина
Гость Алина 17 июня 2023 12:38
А как я могу разгадать загадку замка, если я не могу убрать картинку я переставить могу а убрать нет
+1
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