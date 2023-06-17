Описание

Murder by Choice - игра-квест с поиском предметов, прохождением головоломок и постепенным расследованием преступления. Геймеры вместе со своими подопечными окажутся на тропическом острове, отрезанном от большого мира волею непогоды и судьбы.





Игра погружает игроков в роль следователя преступлений и загадок, которому предстоит разгадывать головоломки и собирать улики для раскрытия тайн. По мере игры вы постепенно распутываете дело, связанное тайной с тем, что вам рассказывают на пароме на остров и что вам удается узнать об обитателях этого крохотного мира.





Раскрывайте убийства, исследуйте бесконечное количество локаций, находите предметы, решайте головоломки и расследуйте тайны в этой нетрадиционной детективной игре.





Особенности:

- 50+ часов геймплея

- специализации и способности

- звуковая система настроений

- более 140 локаций

- темные и сложные квесты