Описание

Готовы ли вы выдержать наводнение? Highwater — это лучший симулятор выживания, в котором вам нужно спасти как можно больше людей и ресурсов, прежде чем бушующие воды смоют все вокруг!





Испытайте уникальный игровой опыт, который ставит вас на место отважного героя, который должен сражаться против времени и природы. Highwater — захватывающее приключение с реалистичной графикой, динамичной погодой, привлекательными персонажами и душераздирающими звуковыми эффектами. Задача реальна — сможете ли вы выжить, пока не стало слишком поздно?





Отправляйтесь в эту смелую спасательную операцию и присоединяйтесь к тысячам игроков, которые уже играют в Highwater. Каждое решение имеет значение — выбирайте с умом и спасите как можно больше жизней! Проверьте свои навыки и соревнуйтесь с другими в этой превосходной игре-симуляторе выживания.