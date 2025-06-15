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Dream Knight: Song Of The King (Мод, Без рекламы)

Dream Knight: Song Of The King (Мод, Без рекламы) 1.0.0.1.18

Битва за свет снов: стань рыцарем, покори руины и победи Тень короля
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Версия:
1.0.0.1.18
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
BlessedLand
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 19:47
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Тёмное фэнтези встречает метроидванию: в Dream Knight: Song of Soul ты носишь плащ Четвёртого Брата и каждую пятиминутку прыгаешь через зияющие бездны, рубишь кошмарных стражей и перекатываешься под их клинками, чтобы выцарапать искры Души. Убил — получил ноты Песни, укрепил меч, открыл свежий ход в расколотом замке. Но глубже, за запечатанной вратой, шепчет Пустой Король — осмелишься ли ты спуститься?


Прокачка строится на талисманах: подбери амулет регенерации, спарь его с руной рывка и создай стиль, в котором кровь врага лечит тебя в каждом уклоне. Талисманы-билды меняют весь бой, а нелинейные руины полны дверей, открывающихся лишь песненными нотами. Сезонные испытания приносят новых Жнецов и режим «Железная душа» без чекпоинтов. Возвращайся за забытым сундуком и докажи, что сон ещё жив.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Dream Knight: Song Of The King (Мод, Без рекламы) v1.0.0.1.18 MOD APK

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Скачать Dream Knight: Song Of The King (Мод, Без рекламы) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб
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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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