Dream Knight: Song Of The King (Мод, Без рекламы) 1.0.0.1.18
Битва за свет снов: стань рыцарем, покори руины и победи Тень короля
Тёмное фэнтези встречает метроидванию: в Dream Knight: Song of Soul ты носишь плащ Четвёртого Брата и каждую пятиминутку прыгаешь через зияющие бездны, рубишь кошмарных стражей и перекатываешься под их клинками, чтобы выцарапать искры Души. Убил — получил ноты Песни, укрепил меч, открыл свежий ход в расколотом замке. Но глубже, за запечатанной вратой, шепчет Пустой Король — осмелишься ли ты спуститься?
Прокачка строится на талисманах: подбери амулет регенерации, спарь его с руной рывка и создай стиль, в котором кровь врага лечит тебя в каждом уклоне. Талисманы-билды меняют весь бой, а нелинейные руины полны дверей, открывающихся лишь песненными нотами. Сезонные испытания приносят новых Жнецов и режим «Железная душа» без чекпоинтов. Возвращайся за забытым сундуком и докажи, что сон ещё жив.
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