Описание

Тёмное фэнтези встречает метроидванию: в Dream Knight: Song of Soul ты носишь плащ Четвёртого Брата и каждую пятиминутку прыгаешь через зияющие бездны, рубишь кошмарных стражей и перекатываешься под их клинками, чтобы выцарапать искры Души. Убил — получил ноты Песни, укрепил меч, открыл свежий ход в расколотом замке. Но глубже, за запечатанной вратой, шепчет Пустой Король — осмелишься ли ты спуститься?





Прокачка строится на талисманах: подбери амулет регенерации, спарь его с руной рывка и создай стиль, в котором кровь врага лечит тебя в каждом уклоне. Талисманы-билды меняют весь бой, а нелинейные руины полны дверей, открывающихся лишь песненными нотами. Сезонные испытания приносят новых Жнецов и режим «Железная душа» без чекпоинтов. Возвращайся за забытым сундуком и докажи, что сон ещё жив.