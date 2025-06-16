Молочный шоколад 1.52.2
Молочный шоколад - Это многопользовательский онлайн шутер с игрой 5 на 5. Используйте разных героев, каждый персонаж обладает своими неповторимыми способностями, постройте свою тактику действий в разных режимах игры. Вас ждёт увлекательный геймплей и простейшее управление. В этом проекте игроки найдут красивую графику, разные классы бойцов, множество карт, оружия, тактики и всего остального, что делает эти игры невероятно воспроизводимыми. Объединяйте кланы, собирайте крутые команды и покоряйте первые строчки рейтинга. И, конечно же, не забывайте наслаждаться динамичным безостановочным действием.
полная версия игры.
Скачать Молочный шоколад v1.52.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.