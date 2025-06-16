Описание

Молочный шоколад - Это многопользовательский онлайн шутер с игрой 5 на 5. Используйте разных героев, каждый персонаж обладает своими неповторимыми способностями, постройте свою тактику действий в разных режимах игры. Вас ждёт увлекательный геймплей и простейшее управление. В этом проекте игроки найдут красивую графику, разные классы бойцов, множество карт, оружия, тактики и всего остального, что делает эти игры невероятно воспроизводимыми. Объединяйте кланы, собирайте крутые команды и покоряйте первые строчки рейтинга. И, конечно же, не забывайте наслаждаться динамичным безостановочным действием.