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Молочный шоколад

Молочный шоколад 1.52.2

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Версия:
1.52.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GameParadiso
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:04
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 386 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
516
Скриншоты
Описание

Молочный шоколад - Это многопользовательский онлайн шутер с игрой 5 на 5. Используйте разных героев, каждый персонаж обладает своими неповторимыми способностями, постройте свою тактику действий в разных режимах игры. Вас ждёт увлекательный геймплей и простейшее управление. В этом проекте игроки найдут красивую графику, разные классы бойцов, множество карт, оружия, тактики и всего остального, что делает эти игры невероятно воспроизводимыми. Объединяйте кланы, собирайте крутые команды и покоряйте первые строчки рейтинга. И, конечно же, не забывайте наслаждаться динамичным безостановочным действием.


Информация о модах

полная версия игры.

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Скачать Молочный шоколад v1.52.2 MOD APK

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Скачать Молочный шоколад 386 Мб Ссылка 2 386 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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