Тайное наследие: Тихая охота 1.3
Лабиринты загадок и ловушек: спасайся из комнат, разгадывая мрачные тайны
Тайное наследие: Тихая охота — мобильная адвенчура-побег в викторианском особняке, где каждые пять минут ты сканируешь полки, вскрываешь тайники булавкой и решаешь, как сочетаются старинный ключ, кусок шифра и рычаг под камином. Правило простое: найдёшь подсказку — применишь предмет — откроешь новую комнату, а там уже свежая головоломка. Но каждая находка собирает мозаику семейного проклятия, и любопытство тянет дальше даже после финального щелчка замка.
Внутри — 100 комнат с головоломками на логику, поиск и мини-игры, а раз в месяц выходит новая глава. Собирай артефакты, чтобы открывать альтернативные финалы, либо трать монеты на вежливые подсказки: Система подсказок подскажет направление, не ломая загадку. Проект работает офлайн; донат лишь ускоряет прохождение и прячет рекламу, а Офлайн-режим спасёт мозг в самолёте и метро. Испытай смекалку — открой все двери и докажи, что запертая комната тебе не помеха!
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.