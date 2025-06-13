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Тайное наследие: Тихая охота

Тайное наследие: Тихая охота 1.3

Лабиринты загадок и ловушек: спасайся из комнат, разгадывая мрачные тайны
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Версия:
1.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
HFG Entertainments
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:39
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 114 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

Тайное наследие: Тихая охота — мобильная адвенчура-побег в викторианском особняке, где каждые пять минут ты сканируешь полки, вскрываешь тайники булавкой и решаешь, как сочетаются старинный ключ, кусок шифра и рычаг под камином. Правило простое: найдёшь подсказку — применишь предмет — откроешь новую комнату, а там уже свежая головоломка. Но каждая находка собирает мозаику семейного проклятия, и любопытство тянет дальше даже после финального щелчка замка.


Внутри — 100 комнат с головоломками на логику, поиск и мини-игры, а раз в месяц выходит новая глава. Собирай артефакты, чтобы открывать альтернативные финалы, либо трать монеты на вежливые подсказки: Система подсказок подскажет направление, не ломая загадку. Проект работает офлайн; донат лишь ускоряет прохождение и прячет рекламу, а Офлайн-режим спасёт мозг в самолёте и метро. Испытай смекалку — открой все двери и докажи, что запертая комната тебе не помеха!


Информация о модах

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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