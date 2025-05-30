Puzzle Adventure: игра-тайна (Мод, Бесплатные награды) 3.8.2
Puzzle Adventure: Mystery Tale - это захватывающая игра, которая перенесет вас в мир таинственных приключений, наполненный уникальными головоломками и загадками. Вас ждет увлекательное путешествие по сверхъестественному миру, где скрыты артефакты, сокровища и кристаллы, а каждый уголок пронизан магией и тайной.
Исследуйте этот загадочный мир, населенный монстрами, зверями и паранормальными существами, и раскройте его тайны. Станьте настоящим детективом, расследуя ужасные истории и преступления, связанные с уникальными персонажами и темными силами. Среди ваших противников будут оборотни, призраки и другие страшные создания, а каждый шаг подарит вам новую загадку.
Решайте сложные логические головоломки, находите спрятанные предметы и сокровища, и бросайте вызов своей смекалке и логике. Вас ждут захватывающие приключения, волнующие открытия и невероятные открытия в этой захватывающей игре-головоломке. Погрузитесь в мир тайн и загадок, и раскройте все их секреты, чтобы стать настоящим мастером разгадывания загадок.
Бесплатные награды
Скачать Puzzle Adventure: игра-тайна (Мод, Бесплатные награды) v3.8.2 MOD APK
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Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.