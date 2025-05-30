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Puzzle Adventure: игра-тайна (Мод, Бесплатные награды)

Puzzle Adventure: игра-тайна (Мод, Бесплатные награды) 3.8.2

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Версия:
3.8.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Pixel Federation Games
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:49
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 234 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 487
Скриншоты
Описание

Puzzle Adventure: Mystery Tale - это захватывающая игра, которая перенесет вас в мир таинственных приключений, наполненный уникальными головоломками и загадками. Вас ждет увлекательное путешествие по сверхъестественному миру, где скрыты артефакты, сокровища и кристаллы, а каждый уголок пронизан магией и тайной.


Исследуйте этот загадочный мир, населенный монстрами, зверями и паранормальными существами, и раскройте его тайны. Станьте настоящим детективом, расследуя ужасные истории и преступления, связанные с уникальными персонажами и темными силами. Среди ваших противников будут оборотни, призраки и другие страшные создания, а каждый шаг подарит вам новую загадку.


Решайте сложные логические головоломки, находите спрятанные предметы и сокровища, и бросайте вызов своей смекалке и логике. Вас ждут захватывающие приключения, волнующие открытия и невероятные открытия в этой захватывающей игре-головоломке. Погрузитесь в мир тайн и загадок, и раскройте все их секреты, чтобы стать настоящим мастером разгадывания загадок.



Информация о модах

Бесплатные награды

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 Теги темы: Бесплатные награды

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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