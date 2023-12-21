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Ядерная Империя: симулятор (Мод, Много денег)

Ядерная Империя: симулятор (Мод, Много денег) 0.7.0

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Версия:
0.7.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
AlexPlay LLC
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 103
Скриншоты
Описание

Nuclear Empire: Idle Tycoon - это игра, которая позволит вам погрузиться в мир предпринимательства и стать владельцем собственного ядерного бизнеса. Если вы увлечены идеей создания и развития своего дела, то эта игра предоставит вам возможность почувствовать себя магнатом и мастером предпринимательства.


В Nuclear Empire: Idle Tycoon вас ждут захватывающие игровые режимы, которые позволят вам развивать свой бизнес, обогащаться и строить ядерную империю. Вы сможете принимать стратегические решения, инвестировать в различные аспекты своего бизнеса и управлять ресурсами.


Игра предоставляет вам расслабляющий геймплей, который позволит наслаждаться процессом развития вашего бизнеса. Вы сможете видеть, как ваша ядерная империя растет и процветает, получая яркие и красочные впечатления.


Информация о модах
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченное количество бриллиантов

(никогда не уменьшайте, когда вы тратите)



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 Теги темы: Много денег

Скачать Ядерная Империя: симулятор (Мод, Много денег) v0.7.0 MOD APK

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Скачать Ядерная Империя: симулятор (Мод, Много денег) 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

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