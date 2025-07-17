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Dad's Monster House (Встроенный кэш)

Dad's Monster House (Встроенный кэш) v1.0.20

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Версия:
1.0.20
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
CottonGame
Категория:
Головоломки / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:29
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 790 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 731
Описание

Dad's Monster House - это увлекательная фантастическая приключенческая игра, которая обладает уникальным стилем повествования и содержит множество значимых уроков и историй. В игре присутствуют элементы монстров, которые сопровождают игроков на протяжении всего игрового процесса, однако её ценность заключается в глубоких уроках, отражающих реальные аспекты жизни.


Игра Dad's Monster House приглашает игроков в новое путешествие, где каждый элемент и момент обогащен смыслом и поднимает важные темы. Открывайте для себя абсолютную правду жизни через приключения, которые заставляют задуматься и вдохновляют на решительные действия. Эта игра помогает игрокам понять суть и двигаться вперед с оптимизмом и решимостью, даже когда будущее представляется неизвестным.


Погрузитесь в мир Dad's Monster House и исследуйте его глубину, наслаждаясь захватывающей историей и мудрыми уроками, которые она несет. Откройте для себя новые перспективы и вдохновение в этой уникальной и проникновенной игре.


Информация о модах

Полная версия игры.

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 Теги темы: Встроенный кэш

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Скачать Dad's Monster House (Встроенный кэш) 790 Мб Ссылка 2 790 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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