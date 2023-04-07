Описание

Прокачай свои навыки решения головоломок и спаси мир! 7 Billion Humans — обязательное продолжение любимой игры-головоломки с привлекательным новым оформлением, рядом сложных задач и большим количеством людей, которым нужна ваша помощь. Помогите миру и напрягите свои умственные способности с 7 Billion Humans.





В этой захватывающей игре представлены совершенно новые уровни, позволяющие вам испытать свои навыки решения проблем и стратегии, проводя группу находчивых горожан через опасные задания. 7 Billion Humans идеально подходит для тех, кто ищет увлекательную задачу, позволяющую напрячь свои умственные способности. Кроме того, это отличный способ спасти положение и изменить мир к лучшему — от спасения храбрых горожан от опасности до сохранения драгоценных ресурсов.





Откройте для себя захватывающий новый мир головоломок с 7 Billion Humans. Решайте сложные задачи и перехитрите умных людей, чтобы создать собственное процветающее общество. Наслаждайтесь улучшенным внешним видом, более веселыми и увлекательными уровнями, сложность которых увеличивается по мере прохождения.