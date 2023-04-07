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7 Billion Humans

7 Billion Humans 1.0.4.3

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Версия:
1.0.4.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Tomorrow Corporation
Категория:
Головоломки / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
961
Скриншоты
Описание

Прокачай свои навыки решения головоломок и спаси мир! 7 Billion Humans — обязательное продолжение любимой игры-головоломки с привлекательным новым оформлением, рядом сложных задач и большим количеством людей, которым нужна ваша помощь. Помогите миру и напрягите свои умственные способности с 7 Billion Humans.


В этой захватывающей игре представлены совершенно новые уровни, позволяющие вам испытать свои навыки решения проблем и стратегии, проводя группу находчивых горожан через опасные задания. 7 Billion Humans идеально подходит для тех, кто ищет увлекательную задачу, позволяющую напрячь свои умственные способности. Кроме того, это отличный способ спасти положение и изменить мир к лучшему — от спасения храбрых горожан от опасности до сохранения драгоценных ресурсов.


Откройте для себя захватывающий новый мир головоломок с 7 Billion Humans. Решайте сложные задачи и перехитрите умных людей, чтобы создать собственное процветающее общество. Наслаждайтесь улучшенным внешним видом, более веселыми и увлекательными уровнями, сложность которых увеличивается по мере прохождения.


Информация о модах

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