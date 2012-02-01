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Human Resource Machine (Полная версия)

Human Resource Machine (Полная версия) 1.0.6.3

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Версия:
1.0.6.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Tomorrow Corporation
Категория:
Головоломки / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
448
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в захватывающий и немного странный мир «Human Resource Machine», где офисные задачи превращаются в увлекательные головоломки! Вы окажетесь в роли незаметного офисного сотрудника, работающего в мире, где машины начинают постепенно заменять человеческий труд.


Вам предстоит решать сложные задачи, которые включают программирование и логическое мышление. Ведь чтобы убедиться, что вашу работу не выполняют компьютеры, вам придется программировать виртуальные роботы для выполнения различных заданий. Каждый уровень предоставляет новые вызовы и проблемы, которые необходимо решать с помощью программирования.


Так что, готовьтесь к тому, чтобы влиться в мир бесконечных кофеиновых стаканчиков, бумажных бюрократических документов и загадочных машин, требующих вашей креативности и инженерных навыков. Вам предстоит справляться с различными заданиями, выстраивать логические цепочки и доказывать, что человек всегда может быть умнее и изобретательнее машины. Получите удовольствие от смешения офисной рутины с креативностью программирования в «Human Resource Machine».


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Human Resource Machine (Полная версия) 97 Мб Ссылка 2 97 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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