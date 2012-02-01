Описание

Добро пожаловать в захватывающий и немного странный мир «Human Resource Machine», где офисные задачи превращаются в увлекательные головоломки! Вы окажетесь в роли незаметного офисного сотрудника, работающего в мире, где машины начинают постепенно заменять человеческий труд.





Вам предстоит решать сложные задачи, которые включают программирование и логическое мышление. Ведь чтобы убедиться, что вашу работу не выполняют компьютеры, вам придется программировать виртуальные роботы для выполнения различных заданий. Каждый уровень предоставляет новые вызовы и проблемы, которые необходимо решать с помощью программирования.





Так что, готовьтесь к тому, чтобы влиться в мир бесконечных кофеиновых стаканчиков, бумажных бюрократических документов и загадочных машин, требующих вашей креативности и инженерных навыков. Вам предстоит справляться с различными заданиями, выстраивать логические цепочки и доказывать, что человек всегда может быть умнее и изобретательнее машины. Получите удовольствие от смешения офисной рутины с креативностью программирования в «Human Resource Machine».