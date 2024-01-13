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Soccer Manager 2024 - Футбол (Мод меню)

Soccer Manager 2024 - Футбол (Мод меню) 4.3.0

11
3
Скачать (835 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Invincibles Studio Ltd
Версия:
4.3.0
Категория:
На русском / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 835 Мб
id приложения:
com.invinciblesstudioltd.soccermanager2024
Русский язык:
Есть
Лайков:
11
Комментарии:
2
Просмотров:
18 750

В этой захватывающей игре вы сможете почувствовать себя настоящим футбольным менеджером, принимая ключевые решения для своей команды. Ваша задача - создать и управлять собственной футбольной империей, вести тренировки, набирать игроков, разрабатывать стратегии матчей и стремиться к победам на всех уровнях.


Soccer Manager 2024 предоставляет вам возможность почувствовать атмосферу реального футбола: от подготовки к матчам и взаимодействия с игроками до взаимодействия с фанатами и сражения за победу в различных соревнованиях. Вы будете принимать важные решения, влияющие на ход игры и успех вашей команды. Благодаря невероятно реалистичной графике и множеству игровых функций, вы сможете полностью погрузиться в мир футбольного менеджмента. Открывайте новые горизонты, достигайте высоких результатов и смотрите, как ваша команда растет и развивается под вашим руководством.


Soccer Manager 2024 - это не просто игра, это футбольное приключение, которое позволит вам почувствовать себя настоящим стратегом и лидером. Готовы к вызову? Постройте свой футбольный успех и вперед, к новым победам!


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Бесплатное обновление стадиона (1 монета, чтобы закончить сейчас)
  • Бесплатное обновление объекта (прохождение за 1 день)
  • Игрок доволен любым статусом команды
  • Неограниченное обучение
  • Игрок был разведан
  • Фитнес 100% после тренировки
  • Убрать рекламу

Примечания :

– Ваше устройство должно быть рутировано и должно быть полностью исправлено.

- Установите оригинальную игру, войдите в свою учетную запись. Затем установите на него модифицированный apk.

 Теги темы: Мод меню

Скачать Soccer Manager 2024 - Футбол (Мод меню) 4.3.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Soccer Manager 2024 - Футбол (Мод меню)
835 Мб
Ссылка 2
835 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Soccer Manager 2024 - Футбол (Мод меню)


Комментарии (2)
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Хз
Хз 24 марта 2024 18:27
Евгений Андреевич, Привет если пишет не установлено то тебе надо удалить настоящую версию а потом скачать с читам или мод меню
0
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Евгений Андреевич
Евгений Андреевич 10 октября 2023 23:49
Пишет Приложение не установлено (
+6
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