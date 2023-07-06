Описание

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Это не обычная игра «владей клубом». Погрузитесь в глубины 750 футбольных клубов, разбросанных по 9 любящим футбол европейским странам, включая больших игроков: Англию, Испанию и Италию! Стремитесь доминировать в реалистичных структурах лиг и кубковых соревнованиях. Если вы жадный до трофеев магнат, 64 мерцающих футбольных трофея ждут, чтобы украсить ваш виртуальный кабинет в Бизнес-магнат футбола