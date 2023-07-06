Вы когда-нибудь мечтали владеть футбольным клубом, где ваши решения могли бы привести команду к вершине футбольной славы? Добро пожаловать в Бизнес-магнат футбола! Виртуальная вселенная, где вы не просто зритель; ты за рулем. От приобретения клубов и управления колоссальными базами данных игроков до разработки ультрасовременных объектов — эта игра настолько всеобъемлюща, насколько это возможно в футболе, и вам не нужно надевать бутсы!
Это не обычная игра «владей клубом». Погрузитесь в глубины 750 футбольных клубов, разбросанных по 9 любящим футбол европейским странам, включая больших игроков: Англию, Испанию и Италию! Стремитесь доминировать в реалистичных структурах лиг и кубковых соревнованиях. Если вы жадный до трофеев магнат, 64 мерцающих футбольных трофея ждут, чтобы украсить ваш виртуальный кабинет в Бизнес-магнат футбола
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Скачать Бизнес-магнат футбола (Мод, Без рекламы) v11.2 MOD APK
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