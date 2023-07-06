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Бизнес-магнат футбола (Мод, Без рекламы)

Бизнес-магнат футбола (Мод, Без рекламы) 11.2

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Версия:
11.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Top Drawer Games
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 062
Скриншоты
Описание

Вы когда-нибудь мечтали владеть футбольным клубом, где ваши решения могли бы привести команду к вершине футбольной славы? Добро пожаловать в Бизнес-магнат футбола! Виртуальная вселенная, где вы не просто зритель; ты за рулем. От приобретения клубов и управления колоссальными базами данных игроков до разработки ультрасовременных объектов — эта игра настолько всеобъемлюща, насколько это возможно в футболе, и вам не нужно надевать бутсы!


Это не обычная игра «владей клубом». Погрузитесь в глубины 750 футбольных клубов, разбросанных по 9 любящим футбол европейским странам, включая больших игроков: Англию, Испанию и Италию! Стремитесь доминировать в реалистичных структурах лиг и кубковых соревнованиях. Если вы жадный до трофеев магнат, 64 мерцающих футбольных трофея ждут, чтобы украсить ваш виртуальный кабинет в Бизнес-магнат футбола


Информация о модах
  • Куплен блокировщик рекламы и редактор плеера;
  • Чтобы получить много монет во время игры, нажмите   кнопку «Бесплатные монеты»  , затем «  Да, я хочу 250 монет»  (реклама показываться не будет).
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 Теги темы: Без рекламы, Unlocked

Скачать Бизнес-магнат футбола (Мод, Без рекламы) v11.2 MOD APK

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Скачать Бизнес-магнат футбола (Мод, Без рекламы) 135 Мб Ссылка 2 135 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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