T20 Cricket Champions 3D (Мод, много денег) 1.8.575
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Zapak Mobile Games Pvt. Ltd
Версия:
1.8.575
Категория:
Обновлено:
Вчера, 13:24
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 270
T20 Cricket Champions 3D - это захватывающая игра, в которой вашей главной целью будет участие и победа в соревнованиях по крикету. Вы сможете соревноваться в различных событиях и турнирах, а также бросить вызов игрокам со всего мира, чтобы завоевать кубок.
Игра "T20 Cricket Champions 3D" предлагает вам бесплатный игровой опыт с потрясающей 3D-графикой, что добавляет реализма и удовольствия от спортивных соревнований. Вы сможете ощутить атмосферу крикета и насладиться динамичным геймплеем.
Важно отметить, что игра также предоставляет возможность совершать покупки внутри игры для получения различных преимуществ. Это позволяет вам улучшить своих игроков и увеличить шансы на победу в соревнованиях.
Информация о модах
Много денег
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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