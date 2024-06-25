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Basket Attack (Мод, Все скины)

Basket Attack (Мод, Все скины) 0.4.4

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Версия:
0.4.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
457

Мир просто взорвался от восторга в ожидании новой цифровой развлекательной игры. Basket Attack стал настоящим фаворитом среди игроков. Но это не просто игра, это событие, где мастерство, стратегия и жаркое соперничество сливаются воедино. Однако самое важное достижение этой игры - ее играбельность. Наша онлайн-игра в баскетбол не просто предлагает возможность поиграть, она создает глобальное стратегическое соревнование. 


Здесь соревновательный дух и тщательная подготовка игрока играют важную роль в достижении успеха. Ловкие передачи и продуманные планы могут мгновенно переломить ход игры и повлиять на судьбу вашей команды. Каждый точный бросок мяча отражает талант и стратегию игрока. В Basket Attack каждый мяч преследуется, каждое действие основано на стратегии, и каждый забитый мяч приносит неподдельную радость.




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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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