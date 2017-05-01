Flip Skater от Miniclip представляет собой захватывающий спортивный симулятор скейтбординга, который быстро завоевал сердца игроков своим уникальным стилем и захватывающим геймплеем. Miniclip, известный своими успешными спортивными играми, такими как Golf Battle и Bowling King, переносит этот опыт на новый уровень с Flip Skater.





Главной особенностью Flip Skater является его невероятно популярный стиль катания на скейтборде, который приковывает внимание игроков с первого взгляда. Игроки смогут насладиться захватывающими трюками и прыжками, исполняя различные трюки на различных местах. Хотя некоторые функции, о которых анонсировал Miniclip, еще не выпущены, Flip Skater обещает стать очень популярным продуктом благодаря своему уникальному стилю и атмосфере.