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Flip Skater (Мод, Много денег)

Flip Skater (Мод, Много денег) 2.61

4
0
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Miniclip.com
Версия:
2.61
Категория:
На русском / Симуляторы / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.miniclip.topskater
Русский язык:
Есть
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
1 906

Flip Skater от Miniclip представляет собой захватывающий спортивный симулятор скейтбординга, который быстро завоевал сердца игроков своим уникальным стилем и захватывающим геймплеем. Miniclip, известный своими успешными спортивными играми, такими как Golf Battle и Bowling King, переносит этот опыт на новый уровень с Flip Skater.


Главной особенностью Flip Skater является его невероятно популярный стиль катания на скейтборде, который приковывает внимание игроков с первого взгляда. Игроки смогут насладиться захватывающими трюками и прыжками, исполняя различные трюки на различных местах. Хотя некоторые функции, о которых анонсировал Miniclip, еще не выпущены, Flip Skater обещает стать очень популярным продуктом благодаря своему уникальному стилю и атмосфере.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег + всё разблокировано

 Теги темы: Много денег, Unlocked

Скачать Flip Skater (Мод, Много денег) 2.61 взлом

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Скачать Flip Skater (Мод, Много денег)
130 Мб
Ссылка 2
130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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