Необычная игровая механика



Nightclub Empire - невообразимо атмосферный, смешной и интересный симулятор жизни, в котором вы можете испытать себя в роли бизнесмена и начать новую дорогу во вселенной бизнеса с открытия личного ночного клуба. Тут для вас светит держать под контролем практически любой нюанс: брать персонал, расширять парковку, покупать новою аппаратуру, обживать и декорировать танцпол, приглашать лучших ди-джеев и веселить гостей вашего ночного клуба классным досугом.





Взращивание бизнеса



Специально для вас уже подготовлено много игрового контента, элегантная графика, современные анимированные эффекты, обычная и понятная игра, увлекательнейшие поручения и широкие способности для становления вашего дела. Как лишь только ваш клуб стане известным заведением, вы можете обнаружить ещё некоторое количество и исполнить их в ином манере, украшать и облагородить на личный вкус, опробовать иную стратегию становления. Еще вы можете насладиться затягивающим игровым ходом Nightclub Empire - Idle Disco Tycoon, где и когда угодно без включения к сети онлайн.