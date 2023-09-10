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Nightclub Empire - Idle Disco Tycoon (Мод, Бесплатные покупки)

Nightclub Empire - Idle Disco Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) 1.01.48

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Версия:
1.01.48
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
RSGapps - Idle Tycoon Games
Категория:
Без интернета / Аркады / Симуляторы / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 939

Необычная игровая механика

Nightclub Empire - невообразимо атмосферный, смешной и интересный симулятор жизни, в котором вы можете испытать себя в роли бизнесмена и начать новую дорогу во вселенной бизнеса с открытия личного ночного клуба. Тут для вас светит держать под контролем практически любой нюанс: брать персонал, расширять парковку, покупать новою аппаратуру, обживать и декорировать танцпол, приглашать лучших ди-джеев и веселить гостей вашего ночного клуба классным досугом.


Взращивание бизнеса

Специально для вас уже подготовлено много игрового контента, элегантная графика, современные анимированные эффекты, обычная и понятная игра, увлекательнейшие поручения и широкие способности для становления вашего дела. Как лишь только ваш клуб стане известным заведением, вы можете обнаружить ещё некоторое количество и исполнить их в ином манере, украшать и облагородить на личный вкус, опробовать иную стратегию становления. Еще вы можете насладиться затягивающим игровым ходом Nightclub Empire - Idle Disco Tycoon, где и когда угодно без включения к сети онлайн.


Скриншоты

Информация о модах
  • Бесконечные деньги

Деньги могут быть отрицательными при тратах!


 Теги темы: Экономические, Бесплатные покупки

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Скачать Nightclub Empire - Idle Disco Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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