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Homo Evolution (Мод, Бесплатные покупки)

Homo Evolution (Мод, Бесплатные покупки) 1.6.11

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Версия:
1.6.11
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Вчера, 20:04
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 67 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 622
Скриншоты
Описание

Homo Evolution: Human Origins - это увлекательная игра-симулятор, которая предоставляет игрокам возможность наблюдать и влиять на эволюцию человечества и других цивилизаций. В этой игре вы начинаете с примитивных форм жизни и постепенно развиваетесь, пройдя через различные эпохи и этапы развития.


Одним из уникальных аспектов Homo Evolution является его необычное и забавное содержание. Вы будете свидетелями странных и комических мутаций и превращений, которые происходят на протяжении всей игры. Это придает игре своеобразный юмор и удивительную атмосферу. Игровой процесс ориентирован на релаксацию и отдых. Вы можете наблюдать за процессом развития, а также влиять на него, выполняя различные задачи и улучшая свои возможности. Это игра, которая подходит для тех, кто хочет провести время с пользой и увлечением, наблюдая за эволюцией разных видов.


Homo Evolution: Human Origins предоставляет уникальный взгляд на тему эволюции и развития цивилизаций, преподнося ее в нестандартной и забавной форме.


Информация о модах

1. Неограниченное количество золотых монет *

2. Неограниченное количество бриллиантов *

* Все работы даже значения становятся в минусе

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Homo Evolution (Мод, Бесплатные покупки) v1.6.11 MOD APK

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Скачать Homo Evolution (Мод, Бесплатные покупки) 67 Мб Ссылка 2 67 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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