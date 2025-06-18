Homo Evolution (Мод, Бесплатные покупки) 1.6.11
Homo Evolution: Human Origins - это увлекательная игра-симулятор, которая предоставляет игрокам возможность наблюдать и влиять на эволюцию человечества и других цивилизаций. В этой игре вы начинаете с примитивных форм жизни и постепенно развиваетесь, пройдя через различные эпохи и этапы развития.
Одним из уникальных аспектов Homo Evolution является его необычное и забавное содержание. Вы будете свидетелями странных и комических мутаций и превращений, которые происходят на протяжении всей игры. Это придает игре своеобразный юмор и удивительную атмосферу. Игровой процесс ориентирован на релаксацию и отдых. Вы можете наблюдать за процессом развития, а также влиять на него, выполняя различные задачи и улучшая свои возможности. Это игра, которая подходит для тех, кто хочет провести время с пользой и увлечением, наблюдая за эволюцией разных видов.
Homo Evolution: Human Origins предоставляет уникальный взгляд на тему эволюции и развития цивилизаций, преподнося ее в нестандартной и забавной форме.
1. Неограниченное количество золотых монет *
2. Неограниченное количество бриллиантов *
* Все работы даже значения становятся в минусе
Скачать Homo Evolution (Мод, Бесплатные покупки) v1.6.11 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.